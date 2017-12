Ekstremværet «Birk» er over

– Birk har nå gitt seg. Han har bøttet ned 100–150 mm vann flere steder, og mange vestlendinger er rammet av flom og ras, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Det vil fortsatt komme nedbør utover kvelden og natta, men det ventes ikke lenger ekstreme verdier.

Varselet om ekstremvær i Hordaland og Rogaland ble sendt ut tidlig lørdag morgen, og gjennom hele dagen har det bøttet ned flere steder. I Gullfjellet i Hordaland hadde det lørdag kveld kommet 157,2 millimeter med nedbør, ifølge meteorologene.

Mange skademeldinger

Gjennom hele lille julaften har skademeldingene som følge av ekstremværet tikket inn til forsikringsselskapene.

– Lørdag ettermiddag klokken 16.00 har vi registrert rundt 40 skademeldinger, de fleste i Bergensområdet. Det er hovedsakelig vannskader, men ingen større skader, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, som ikke utelukker at antallet skademeldinger kan stige utover kvelden.

Også forsikringsselskapet Frende har mottatt skademeldinger – fra Bergen, Stord, Nordhordland og Askøy.

– Det er stort sett kjellere som er fylt med vann, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterø Slettemoen.

Rødglødende linjer

Trafikkoperatørene har også hatt en travel dag. Trafikkoperatør Tom Hansen ved Vegtrafikksentralen i Bergen sier til NRK at han alene har besvart nærmere 400 henvendelser fra publikum.

– Jeg regner med vi har passert 1.000 henvendelser i dag. Og det er bare fra folk som har ringt 175. Alle telefoner fra entreprenører, politi og presse er utenom dette, på egne linjer, fortsetter han.

I Sauda i Rogaland vurderer politiet evakuering av et større område etter at et jordras traff et ubebodd hus i Åbødalsvegen i Sauda, ifølge NRK. Politiet fikk meldingen om raset klokken 15.42, men brukte over to timer å komme fram til huset på grunn av oversvømte veier.

– Vi må først få kontroll på situasjonen, så får vi vurdere fortløpende, sier operasjonsleder ved Sørvest politidistrikt, Karstein Tendenes.