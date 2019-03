Kvinnen som danset med Giske på barvideo: – Jeg sa til VG at jeg ikke ønsket å medvirke i saken

I et intervju med TV 2 forteller Sofie (27) for første gang åpent om hva som skjedde før, under og etter at den mye omtalte videosnutten på Bar Vulkan ble spilt inn. Sofie var den unge kvinnen danset med Ap-politiker Trond Giske.

Seansen førte til at VG publiserte en sak om at videoen hadde utløst en bekymringsmelding fra en tillitsvalgt, og denne ble sitert i flere medier samme kveld, blant annet i Aftenposten.

Hun ønsker ikke å gå ut med etternavn, men har akseptert å stille opp foran kamera hos TV 2. 27-åringen har også godkjent at Aftenbladet gjengir bilde av henne.

Kvinnen sier til TV 2 at hun kontaktet VG og sa fra at hun ikke ønsket å medvirke i avisens sak. Likevel ble denne publisert med sitater fra henne.

– Jeg opplever at dette kom veldig feil ut, sier hun.

– I dag skulle jeg ønske at jeg aldri gikk med på å møte VG-journalisten, sier Sofie til TV-kanalen.

Dansevideoen fra Bar Vulkan ble avgjørende for Trond Giskes fortsettelse i Arbeiderpartiet. Han lå an til å få et fylkesverv i Trøndelag Ap, men trakk sitt kandidatur etter bråket.

Fikk vite om bekymringsmeldingen av VG-journalisten

Hun understreker at det var hun og hennes venner som tok kontakt med Giske, og at hun opplevde Giske som hyggelig og imøtekommende. Videre omtaler hun danseepisoden som «helt uproblematisk».

– Hele greia var bare tull, sier hun til TV 2.

27-åringen jobber som helsesekretær på Ullevål sykehus, og sier selv at hun aldri har vært spesielt opptatt av politikk.

Kvinnen ble kontaktet av VG som følge av den mye omtalte bekymringsmeldingen, forteller hun. Denne var helt ukjent for henne.

Bekymringsmeldingen var sendt fra Fagforbundet-tillitsvalgt Knut Sandli til partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet. Dette skjedde etter at han selv hadde sett videoen fra Bar Vulkan.

Sandli har senere trukket seg fra sitt verv som følge av saken.

Sofie forteller at hun møtte VG-journalist Lars Joakim Skarvøy, og fikk lest opp innholdet i bekymringsmeldingen. De to så også videoen sammen, forteller hun.

– Han kommenterte at innholdet i videoen «så ille ut». I tillegg mente han at jeg forsøkte å «vri meg vekk» og at det «så ut som jeg synes det var ubehagelig», sier Sofie til TV 2.

Kvinnen gir uttrykk for at hun overfor Skarvøy understrekte at hun ikke opplevde situasjonen som dramatisk, men at hun «følte ikke at han hørte på meg».

Ville ha kommentar

Ifølge Sofie ønsket VG-journalisten at hun skulle kommentere hendelsen overfor avisen, og argumenterte med at det «ville se rart ut om ikke jeg sa noe».

– Jeg ønsket i utgangspunktet ikke å si noe, men til slutt sa jeg at han kunne skrive noe sånt som at «vi danset og hadde det gøy, men det var ikke noe mer», sier Sofie.

Samme kveld sendte Sofie en SMS til VG-journalisten, viser en skjermdump TV 2 gjengir. Der opplyste hun at hun nå hadde bestemt seg for ikke å medvirke i saken.

Nekter for at hun sa «det ble litt mye»

Saken ble publisert noen timer senere. I artikkelen er Sofie sitert anonymt på følgende: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

Dette sitatet ble også i en periode gjengitt i Aftenpostens sitatsak.

Sofie nekter overfor TV 2 for at hun noen gang sa at «det ble litt mye» i den konteksten sitatet hennes ble gjengitt i. Hun mener at VGs journalist var klar over at hun ikke oppfattet Giske-møtet som ubehagelig.

– Da han leste opp artikkelen for meg, sa jeg klart fra om at han måtte fjerne den delen av sitatet. Da sa journalisten at «da ser det rart ut». Jeg svarte at «ja, men da får det bare se rart ut». Han argumenterte mot meg hele veien, selv om jeg gjentok at jeg ikke opplevde hendelsen som ubehagelig, sier hun til TV 2.

VG-redaktør Steiro: – Jeg er oppriktig lei meg

Lars Joakim Skarvøy har skrevet en mye omtalt bok om maktkampen i Arbeiderpartiet. Han sier til TV 2 at VGs sjefredaktør Gard Steiro svarer på vegne av ham.

Steiro sier til Aftenposten at han er oppriktig lei seg.

– Vi er lei oss, og vi har beklaget direkte overfor kvinnen. Vi beklager at saken i det hele tatt ble publisert, sier han.

Steiro sier det har skjedd alvorlige feil som de har brukt tid på å forstå, og at det gradvis gikk opp for dem hvor dårlig saken hadde vært håndtert.

I en tidlig kommentar til saken sa Steiro til Aftenposten at kvinnen fikk lest opp VGs artikkel i sin helhet før publisering og at hun ikke hadde noen innvendinger.

– I dette tilfellet har altså ikke VG gjort annet enn å viderebringe presise gjengivelser og forhåndsgodkjente sitater fra de involverte parter, sa Steiro da.

Til TV 2 sier Steiro nå: – Da vi forsto alvoret, beklaget vi. Men fortsatt undersøker vi hva som har skjedd.

Han hadde et bestemt inntrykk av at Sofie hadde hatt en ubehagelig opplevelse med Giske. Den første indikasjonen på at hun hadde opplevd noe annet, var da NRK publiserte sin sak, ifølge Steiro. Han sier det først var noen dager senere at de fullt forsto at versjonen VG hadde var feil.

Gard Steiro kommenterte VGs egen journalistikk i NRK samme kveld som saken sprakk. Da fastholdt han at avisens versjon av saken var den riktige. Til Aftenposten utdyper Steiro nå:

– Da vi fikk de første spørsmålene om saken, var min overbevisning at sitatet var godkjent av henne. Det var først i ettertid vi forsto at det ikke stemte.

– Har VG blitt brukt i en kampanje mot Trond Giske i denne saken, og ville utfallet av saken vært annerledes dersom deres første artikkel var mer balansert?

– Denne saken handler om at VG har gitt et uriktig bilde av hendelsesforløpet. Kvinnen sørget selv for at hennes oppfatning av kvelden ble offentlig kjent gjennom NRK få timer etter at VG publiserte, sier Gard Steiro til Aftenposten.

– En alvorlig sak

Sjefredaktøren sier at hun burde vært komfortabel med og stått inne for saken som ble publisert. Han beklager at hun ikke var det.

Steiro sier dette er en alvorlig sak og at avisen må bruke tid på å gå gjennom alle sakens sider. Gjennomgangen begynte kort tid etter at saken ble publisert, og pågår fremdeles, sier han til TV 2.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng ønsker ikke å kommentere utviklingen denne saken har fått etter at kvinnen nå forteller sin versjon.

Trond Giske: – Imponert og takknemlig

Den omstridte Ap-politikeren Trond Giske har ikke besvart Aftenpostens henvendelser om saken, men sier til TV2 at det står stor respekt av det Sofie nå gjør.

– Jeg er imponert og takknemlig over at hun nå står frem og viser det motet det krever for å stå opp mot Norges mektigste mediehus, sier Giske.

På TV2s spørsmål om det var lurt å være på Bar Vulkan og bidra til en slik video, svarer Giske slik:

– Nei, men det er vanskelig å beskytte seg mot denne typen journalistikk. Jeg håper det nå blir en ordentlig diskusjon om flere sier ved denne saken: om journalisters tette bånd med kilder og med saker som rett og slett ikke stemmer med virkeligheten. Vi trenger ordenlig, redelig og sannferdig journalistikk for å avdekke maktmistbruk, og denne saken er vel et eksempel på det motsatte.