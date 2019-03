Oljefondet har tjent 446 millioner på cannabis-aksjer

Ved inngangen til 2019 hadde oljefondet investert rundt 910 millioner kroner i disse fem selskapene. De samme aksjene er i dag verd rundt 1,36 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

De to største cannabis-investeringene er Aurora Cannabis og Conopy Growth Cooperation hvor aksjeposten i dag er verdt over 400 millioner kroner hver. De to selskapene, i tillegg til Aphira Inc. kom inn i beholdningslisten i fjor og spesialiserer seg på spesialisert på utvikling og kommersialisering av medisinsk marihuana.

De to andre selskapene, Insys Therapeutics og Scotts Miracle Gro, har vært i Oljefondets portefølje siden 2015 og 2007 og har de siste årene satset stort på cannabis.

Ifølge kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management (NBIM) har oljefondets forvaltere diskutert de etiske vurderingene rundt cannabis-investeringen med Etikkrådet.

NBIM har ansvaret for aksjer og obligasjoner, samt det overordnede ansvaret for Statens pensjonsfond utland, mest kjent som oljefondet.

Totalt har fondet aksjer i rundt 9.150 selskaper.

