Politiet: – Større grunn til å tvile på at Anne-Elisabeth Hagen (68) er i live

Det er 120 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt eget hjem på Fjellhamar i Lørenskog kommune. 68-åringen er antatt bortført mot sin vilje.

Torsdag klokken 12 orienterte politiet pressen og offentligheten om den massive etterforskningen av forsvinningssaken på Lørenskog. Det skjedde på Øst politidistrikts hovedkvarter på Ski.

Under pressekonferansen sa politiet at de ikke har vært ny kontakt med antatte kidnappere. Det har heller ikke kommet nye livstegn fra Hagen. Samtidig understreker de at etterforskningen fortsetter med full styrke.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Kan ikke utelukke at noe har gått galt

– Siste kjente livstegn fra Anne Elisabeth Hagen er derfor 31. oktober. Mangelen på livsbevis bekymrer naturligvis politiet, både med tanke på tiden som er gått og med tanke på at kommunikasjonen er flyttet til en plattform som er mer egnet. Det er naturlig å stille spørsmål ved og betvile om Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Han sier politiet ikke kan utelukke at noe kan ha gått galt under eller etter bortføringen, og at dette har gjort at motparten derfor ikke har hatt mulighet til å sende livsbevis.

- Det kan også være slik at de ikke har fått med seg budskapet fra den forrige pressekonferansen, men det ser jeg som lite sannsynlig, sier Brøske.

– Når det gjelder de to ukjente personene ved Futurum-bygget er disse fortsatt ikke identifisert, sier han.

Politiet anser disse fortsatt som interessante.

Over 1500 tips

Det er også gjennomført søk i vannet like ved Hagen-parets bolig.

– Det ble gjort funn i Langvannet. Noe av det som ble funnet var bilskilt og en mobiltelefon, sier han.

Brøske mener det er lite sannsynlig at funnene har noe med forsvinningssaken å gjøre.

– Det er ikke unaturlig å gjøre funn der, mener han.

Stein J. Bjørge

Politiet opplyser at de har mottatt over 1500 tips i saken.

Politiet ber nå publikum komme med flere tips om mistenkelige bevegelser eller observasjoner i nærområdet rundt Sloraveien 4 eller Futurum-bygget på Lørenskog.

Få konkrete bevis

Brøske tegnet et bilde av at politiet står i stampe med saken, med få konkrete tekniske bevis og mangelen på livstegn.

– Betyr dette at dere nå trapper ned etterforskningsarbeidet, ville en journalist vite.

– Dette betyr ikke at vi trapper ned, svarte etterforskningslederen.

Han opplyste at ressursbruken er som før, og at hver etterforskning går i ulike faser.

Fakta: Forsvinningssaken Onsdag 31. oktober skal 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen ha blitt bortført fra sitt eget hjem på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Det var ektemannen Tom Hagen som meldte henne savnet til politiet, en gang mellom klokken 13.30 og 14 samme dag. Inne i boligen til Hagen-ekteparet ble det funnet et skriftlig dokument hvor det ble fremsatt trusler og krav om løsepenger. Summen skal ifølge Aftenpostens opplysninger være på kryptovaluta tilsvarende ni millioner euro eller rundt 88 millioner kroner. De antatte kidnapperne har brukt en kryptovaluta til å kommunisere med familien. I over ti uker holdt politiet saken hemmelig for offentligheten. Øst politidistrikt, som leder etterforskningen, har blant annet fått bistand fra Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt, Europol, Interpol og FBI.

«Enveiskommunikasjon»

Siste kontakt med de antatte kidnapperne har vært en gang etter 16. januar. Frem til da hadde motparten brukt en type kryptovaluta til å kommunisere med familien, politiet og bistandsadvokaten. Denne kommunikasjonsformen ble av politiet beskrevet som vanskelig og ikke godt egnet til kommunikasjon.

Hagen-familiens bistandsadvokat, Svein Holden, har omtalt den siste kontakten med motparten på den siste kommunikasjonsplattformen som «enveiskommunikasjon».

Familien har, via bistandsadvokat Holden, gitt uttrykk for at de ikke vil gå inn i forhandlinger med motparten før de har fått bevis på at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

– Dersom familien mottar et slikt livsbevis, som motparten har skissert i sin nylige henvendelse til oss, så vil familien arbeide for å få Anne Elisabeth trygt og raskt hjem, sa Holden under en pressekonferanse 11. februar.

Politiet / NTB scanpix

Savnet i over fire måneder

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen er antatt bortført mellom klokken 9.14 og 13.30 onsdag 31. oktober. Siste sikre livstegn er en telefonsamtale mellom 68-åringen og et annet familiemedlem klokken 9.14.

Ektemannen Tom Hagen, en av Norges rikeste menn, varslet politiet rundt en halvtime etter at han kom hjem fra jobb, klokken 13.30.

84 dager etter at 68-åringen forsvant gjennomførte dykkere søk i vannet ved boligen til Hagen-paret. I vannet ble det funnet enkelte gjenstander som politiet ville undersøke nærmere.

Politiet har så langt ikke ønsket å kommentere funnene som ble gjort i Langvannet.