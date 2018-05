Listhaug langet ut mot Støre: – Født med sølvskje i munnen

Før det holdt hun imidlertid en tordentale der hun langet ut mot opposisjonen og mediene, som hun mener «stigmatiserer vanlige folk» for meningene deres.

– Det er ikke mediene eller andre politikere som bestemmer hva jeg skal si. Jeg er så lei av denne ensrettingen der alle skal mene det samme. Er ikke dere?, ropte Listhaug ut til det Frp betegnet som rekordoppmøte av folk på Strømsø torg 1. mai, regnværet til tross.

Politiet anslår grovt sett at rundt 200 mennesker deltok.

– Dobbeltmoralsk

De fikk høre en stormfull tale der Listhaug lovet å kjempe mot den «rødgrønne suppa» og få Raymond Johansen (Ap) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ut av Oslo-byrådets kontorer.

Hun brukte også mye av talen på å understreke at Ap og venstresiden ikke har «monopol» på 1. mai, og på forklare hvorfor hun mener Ap-leder Jonas Gahr Støre aldri bør få slippe inn på Statsministerens kontor.

– Han er født med sølvskje i munnen. Han har aldri hatt en vanlig jobb, og er utdannet blant eliten i Frankrike. Det er ikke noe galt med høy utdanning, men hvem gjenspeiler folket? Det er Frp. Vi er partiet for folk flest. Vi er partiet for arbeidsfolk, sa Listhaug.

Samtidig antydet hun at Ap-lederen er dobbeltmoralsk.

– Han har kjøpt private helsetjenester, men han unner ikke vanlige folk det samme. Det kaller jeg å trekke stigen opp etter seg. Så lenge det er pust i meg, skal jeg sørge for at Jonas Gahr Støre aldri blir statsminister i Norge, sa stortingspolitikeren.

– Skal aldri bli sosialist

Også SV og Rødt fikk unngjelde fra talerstolen i Drammen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tok et oppgjør med en del av kritikken som har kommet mot Frp i det siste.

– Sist i går fikk vi kjeft av SV, de var ute i Nettavisen og mente vi var altfor lite sosialistiske. Det skulle bare mangle. Jeg skal aldri bli sosialist, sa Solvik-Olsen.

– Men vi skal sørge for at folk kan leve som selvstendige mennesker, ikke skatte så mye at de må komme tilbake til stat og få almisser, sa han videre.

Han langet også ut mot venstresidens «mistenkeliggjøring» av dem som tjener penger på å drive private sykehjem og barnehager, og avfeide kritikken mot regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven.

– Må ikke gå i svenskefella

Listhaug var også opptatt av å kritisere venstresidens innvandringspolitikk, som hun mener truer både norske arbeidstakere og folk ute i gatene.

Listhaug trakk blant annet fram situasjonen i Oslo, der det har vært en rekke skyteepisoder de siste månedene, som et eksempel på mislykket integreringspolitikk.

– Raymond Johansen mener tilstanden i Oslo er sterkt overdrevet. Gjengkriminaliteten blomstrer og Natteravnene blir bedt om å holde seg unna. Synes dere det er overdrevet? spurte hun tilskuerne i Drammen.

– Mot hardbarka kriminelle hjelper det ikke med ungdomsklubber og koseprat. Her må det sterkere lut til. Vi kan ikke gå i svenskefellen. Vi kan ikke få flere innvandrere i Oslo nå. Nå er det snart nok her i Drammen også, så vi ikke utvikler lignende tilstander, sa Listhaug fra talerstolen.

Takket tilhengere

Selv om både samferdselsministeren og drammenssønn og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim også var på talerlista, var det Listhaug som fikk desidert mest applaus.

Det var også den avgåtte justisministeren folk flokket seg rundt da arrangementet var ferdig.

Listhaug tok seg tid til å takke sine tilhengere for støtten under den politiske turbulensen som ledet til at hun måtte gå av som justisminister, da hun i mars Ap anklaget for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

– Tusen takk for støtten og varmen tusener har vist meg. Dere aner ikke hvor mye det har betydd, sa hun.