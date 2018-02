Ny kvinne står fram som varsler mot Giske

I et intervju på NRKs Dagsnytt 18 fortalte hun om to hendelser fra 2008 og 2009.

Da de to traff hverandre første gang, var Giske kulturminister og hun var 18 år og medlem i AUF. Hendelsen skjedde i forbindelse med et nachspiel for ungdomspartiet.

Andreassen har tidligere anonymt fortalt sin versjon av møtet i Nordlys og i en kronikk i Aftenposten.

Hun forteller at hun ble alene med ham da han ba henne bli med til leiligheten hans for å hente alkohol til festen.

– I leiligheten ble det klart hva slags hensikter han hadde. Det sjokkerte meg fordi han var en tillitsperson. Det virket ustabilt og helt absurd, sier Andreassen til NRK.

Hun sier Giske ble pågående og intens, kysset henne og strøk henne over ryggen under skjorta. Hun ble redd og forsøkte å avlede ham.

Trakk seg fra politikken

Den andre episoden skjedde året etterpå i Tromsø. Andreassen hadde invitert Giske til å tale på et arrangement. Utpå kvelden dukket han opp på et utested, svært beruset. Hun følte et ansvar for å få ham til hotellet, men holdt kontakt med en venninne via tekstmelding. Giske skal ha forsøkt å kysse henne og skal ha foreslått at de skulle drikke øl sammen.

Andreassen trakk seg ut av politikken etterpå. Hun sier hun særlig reagerte på det som skjedde i Tromsø.

– Den siste hendelsen ble veldig ugrei for meg. Det var summen av det hele, men særlig den siste. Det var i min hjemby, på min arena. Jeg var ute med mine venninner. Jeg hadde ikke noe ønske om å feste med ham, sier hun.

Opplever brev som bagatellisering

I et brev til sentralstyret i Arbeiderpartiet tar Giske et oppgjør mot prosessen mot ham. Han bestrider tre av de fem varslersakene.

Varslersaken til Andreassen ber han imidlertid om unnskyldning for. I brevet, som også NTB har fått tilgang til, skriver han at han ikke erindrer at han gjorde noen fysisk tilnærming og forsto ikke at møtet ble opplevd ubehagelig, men at han aksepterer hennes historie.

I brevet erkjenner han at han var for beruset og hans opptreden var upassende både ut fra hans posisjon og aldersforskjellen dem imellom.

Andreassen sier til NRK at Giske ikke har kontaktet henne personlig for å si unnskyld, men hun aksepterer beklagelsen slik den kommer. Men hun reagerer på Giskes brev til sentralstyret.

– Jeg opplever det som et nytt forsøk på bagatellisering. Det synes jeg er alvorlig, sier hun, og legger til at hun opplever det som at Giske fortsetter å nøre opp under en omkamp og så tvil om varslernes troverdighet.

– Ikke del av maktkamp

Hun gjør det klart valget om å stå fram som varsler, ikke er del av noen maktkamp i Arbeiderpartiet.

– Jeg har ingen politiske verv eller noen maktkamp å føre, sier hun.

Hun sier den siste utviklingen gjorde at hun valgte å stå fram offentlig, selv om hun egentlig ikke ville.

– Det er ikke riktig at mektige menn skal bruke sin makt og posisjon til å ta seg til rette og skyve unge kvinner ut, sier hun.

NTB har bedt om Trond Giskes kommentar til det Andreassen forteller. Hans rådgiver Bård Flaarønning svarer at Giske fortsatt er sykmeldt og derfor ikke har mulighet til å kommentere saken.