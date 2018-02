MDG ber om møte med Facebook etter netthets

Et innlegg som i helgen ble lagt ut på den kontroversielle Facebook-gruppa Mannegruppa Ottar, har på nytt aktualisert problemet. Kommentarene under innlegget omhandler blant annet drap eller å fysisk skade MDG-politiker Lan Marie Nguyen Berg. Andre går på henne som kvinne eller hennes etniske opphav, skriver NRK.

MDG-politiker i Oppland, Ingvild Kessel, ble utestengt av Facebook etter at hun valgte å dele en skjermdump av innlegget og dermed navngi flere av hetserne, ifølge VG.

– Etter at jeg la ut innlegget på Facebook fikk jeg flere trusler medlemmer av gruppen. Truslene gikk blant annet ut på at de skulle anmelde meg for å ha publisert Facebook-kommentarer med navn. I tillegg truet de med å masserapportere innlegget mitt til Facebook, slik at jeg utestenges.

Og ganske riktig; Kessel ble utestengt i 24 timer.

Ønsker møte

Partisekretær Lars Gaupset sier til NRK at hets og trusler har vært en økende tendens mot politikere i partiet, spesielt mot de unge kvinnene.

– Folk må gjerne være uenige i sak, men ikke legge igjen kommentarer med sjikane og grov personhets. Der har Facebook et ansvar, sier han.

Partiet har bedt om et møte med Facebook for å høre hvordan de arbeider mot netthets. Myndighetskontakt Marianne Neraal i Facebook bekrefter at de har mottatt henvendelsen fra partiet.

Mannegruppa beklager

Gruppeadministrator Kay Eriksen i Mannegruppa Ottar, sier at de har slettet de nylig omtalte kommentarene i den lukkede gruppa.

– Dette er noe vi tar alvorlig, som er i strid med vårt eget regelverk. Vi vil ikke ha rasisme, hets eller annet søppel i vår gruppe, sier han.

Han er positiv til initiativet MDG har tatt til dialog med Facebook. Samtidig beklager han kommentarene som er kommet om Berg.

– Selvsagt vil administrasjonen i gruppen beklage det på det sterkeste, sier han.