Vil starte forsøk med blodoverføring mot covid-19 i Norge

Oslo universitetssykehus vil starte to studier med konvalesentplasma mot covid-19. Manglende finansiering gjør at prosjektet står på vent.

Publisert: Nå nettopp

Kim Arthur Norquelle har hatt covid-19 og gir blod til Norplasma-prosjektet. Foto: Hans Petter Devik, Oslo universitetssykehus

Mone Celin Skrede

– Når en person blir syk av covid-19, tror man at antistoffer kan bidra til å bekjempe viruset, sier Lise Sofie Nissen-Meyer.

Hun er overlege og seksjonsleder for Blodbanken i Oslo ved Oslo universitets­sykehus (OUS).

Nissen-Meyer leder prosjektet Norplasma, et nasjonalt prosjekt som ledes fra OUS. Det har som formål å finne ut mer om behandling med blodplasma fra blodgivere som har gjennomgått covid-19.

Blodplasma er en tyktflytende, klebrig og gulaktig væske som blodcellene flyter i. Den utgjør cirka 55 prosent av blodvolumet.

– Vi har tro på at dette kan hjelpe. Vi vil sette i gang to studier i Norge. En på sykehjemspasienter og en annen på smittede som ikke blir innlagt på sykehus, sier Nissen Meyer.

Fakta Konvalesentplasma Konvalesentplasma er blodplasma som inneholder antistoffer. Ved å gi slik plasma til pasienter med covid-19 gjennom blodoverføringer, håper leger og forskere at det kan medvirke til at pasientene blir friske av viruset. USAs president Donald Trump er blitt kritisert fordi han i slutten av august hastegodkjente en behandling med blodplasma mot covid-19. Det finnes ikke bevis nok for at behandlingen fungerer, mente fagfolkene. Les mer

Lise Sofie Nissen-Meyer er seksjonsleder og overlege ved Blodbanken i Oslo og prosjektleder for det nasjonale Norplasma-prosjektet. Foto: Hans Petter Devik, Oslo universitetssykehus

Nissen-Meyer sier at slike studier vil kunne gi svar på hvordan behandling med plasmaoverføring virker under våre lokale forhold i Norge. Blodbankene i Norge har samlet inn over 1000 doser med blodplasma fra givere som har hatt viruset.

– Vi oppfordrer fortsatt blodgivere, eller personer som kan tenke seg å bli blodgivere og som har hatt viruset, til å gi blod til prosjektet, sier hun.

Helst vil prosjektet ha blod mens antistoffene er på sitt sterkeste, fire til 12 uker etter at man er blitt frisk.

Problemer med å få finansiering

Overlegen forklarer at studien med sykehjemspasienter er godkjent av regional etikkomité, og den er dermed klar til å bli satt i gang.

Problemet er å få finansiering. Prosjektet kom for sent på banen i vår til å søke om finansiering sammen med andre studier på covid-19.

– Det er dyrt å gjennomføre en RCT (randomisert kontrollert studie, journ.anm.), fordi den er krevende å gjennomføre. Men behandlingen er forholdsvis trygg og vil bety mye hvis den har effekt. Dersom smittesituasjonen eskalerer, vil mye tale for at det er riktig å sette i gang en slik studie, sier Nissen-Meyer.

Det pågår flere internasjonale studier med konvalesentplasma, men man vet ennå ikke om behandlingen fungerer. Den britiske Recovery-studien er en av dem.

I juni ble en norsk covid-19-pasient for første gang norske behandlet med blodplasma, ifølge NRK.

Kan hjelpe pasienter som ellers ikke ville fått behandling

Nissen-Meyer mener at en norsk studie, i tillegg til å gi svar på ubesvarte spørsmål om behandlingen, kan gi behandling til mennesker som ellers ikke ville fått det.

– Ofte er det bestemt at pasienter på sykehjem ikke skal legges inn på sykehus dersom de får en akutt lungebetennelse. Det er ikke dermed sagt at de behøver å dø av covid-19, sier hun.

Hun understreker samtidig at noen av pasientene som deltar, må være kontrollpersoner. De vil dermed ikke få blodplasma, men støttende behandling, slik alle pasienter får.