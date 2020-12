Meteorologene: 2020 er det varmeste året målt noensinne i Norge

Det har ikke alltid føltes så varmt. Men så langt i 2020 har gjennomsnittstemperaturen i Norge ligget rundt 2,5 grader over normalen.

Vinteren har vært langt varmere enn normalt i 2020. Det gir ny varmerekord for året. Foto: Stein Bjørge

– Med bare et par dager igjen av 2020 kan vi slå fast at dette er det varmeste året vi har målt siden målingene startet for 120 år siden, skriver Meteorologisk Institutt på Twitter.

– Som tallene viser har 2020 vært et veldig varmt år, dette gjelder spesielt vinteren. Det er dessverre ikke overraskende at vi setter nye varmerekorder, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt i en melding met.no.

Den forrige rekorden for det varmeste året 2014. Da lå også gjennomsnittstemperaturen for Norge 2,2 grader over normalen. Det nest varmeste året er 2011 med 1,8 grader over normalen.

De nasjonale målingene går helt tilbake til 1900. Det har altså ikke vært varmere på minst 120 år.

Normalen er gjennomsnittet over de tredve årene 1961 til 1990. Slik har temperaturen fordelt seg gjennom året:

Januar: 6,1 °C over

Februar: 4,0 °C over

Mars: 2,4 °C over

April: 1,2 °C over

Mai: 1,1 °C under

Juni: 3,2 °C over

Juli: 0,6 °C under

August: 1,4 °C over

September: 1,7 °C over

Oktober: 1,5 °C over

November: 4,6 °C over

Hygen understreker at ett enkelt varmt år ikke nødvendigvis skyldes klimaendringer.

– Men klimaendringene gjør at trenden stadig går oppover og at sannsynligheten for at vi opplever rekordvarme år øker, sier Hygen.

Også globalt ligger 2020 an til å bli det varmeste året målt noensinne.