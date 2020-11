FHI: Å reise hjem til jul kan være en nødvendig reise

FHI ber folk som reiser fra områder med mye smitte i Norge, om å være forsiktige de første ti dagene etter ankomst til områder med lite smitte.

Å reise hjem til jul, kan være en nødvendig reise for den enkelte, skriver FHI. De kommer lørdag med reiseråd for innenlandsreiser. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

− Regjeringen fraråder nå unødvendige reiser innenlands. Men de viktigste reisene, som å reise hjem til jul, kan være en nødvendig reise for den enkelte, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider lørdag.

Her publiserer FHI sine smittevernråd ved reiser innenlands.

I noen områder av Norge, slik som i Oslo og Bergen, er det nå mye pågående smitte. Samtidig er det mange kommuner som knapt har hatt noe smitte.

Risiko

− Reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte utgjør en risiko for spredning – uavhengig av om man krysser en landegrense, sier overlege Trude Arnesen ved FHI.

− I slike tilfeller må du huske på at du de første ti dagene etter reisen har høyere risiko enn de rundt deg for å være smittet, selv om du føler deg helt frisk, sier Arnesen.

Hun sier de er særlig redd for smitte til de eldste og til de som er i risikogruppene.

Forholdsregler

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i ti dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte:

* Redusere antall kontakter.

* Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.

* Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene.

* Vær særlig oppmerksom på symptomer.

* Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

FHI ber også folk tenke over hva man skal gjøre dersom man blir syk og må isoleres, eller må i karantene.