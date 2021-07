Ulike vaksine­regler i Norge og EU kan skape ferie­trøbbel

Mandag åpner store deler av EU for reiselystne nordmenn. Å reise kan imidlertid by på problemer ettersom Norge og EU opererer med forskjellige vaksineregler.

Drømmer du om å dra hit i ferien? Sjekk hvilke regler og restriksjoner som gjelder i det enkelte EU-land. Foto: Halvard Alvik / NTB

NTB

Mens man i Norge anses som fullvaksinert én uke etter man har fått vaksinedose nummer to, anses man ikke som ferdig vaksinert i EU før det har gått to uker, skriver VG.

Er det mindre enn to uker siden siste stikk, må man enten ha en PCR-test som er ferskere enn 72 timer, eller en hurtigtest som er maksimalt 48 timer gammel. Derfor må man sette seg inn i reglene for reisemålet, inkludert kriteriene for å være fullvaksinert, for å få gyldig koronapass.

– Hvert land gjør egne vurderinger av når de mener beskyttelse oppnås etter vaksinasjon, og hva som er faglig forsvarlig. Vi har fulgt faglige råd fra Helsedirektoratet og FHI, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til avisa.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Lise Åserud / NTB

Felles rammeverk

Mandag vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Frankrike og Hellas er blant landene som blir grønne fra 5. juli.

Folkehelseinstituttet (FHI) peker på at EU har ønsket å lage et felles rammeverk for koronasertifikat for å kunne opprettholde fri bevegelse mellom landene.

– Norge har utarbeidet kriterier for det norske koronasertifikatet basert på medisinske vurderinger av når det anses at den vaksinerte har oppnådd beskyttelse etter vaksinasjon. Vi mener at den vaksinerte er godt beskyttet mot sykdom én uke etter andre dose med mRNA-vaksine, skriver overlege Sara Viksmoen Watle i FHI i en epost til VG.

Ikke EU-grense i Norge

Det er foreløpig ikke vurdert å innføre EUs toukersgrense i Norge for å gjøre det lettere for den reisende å ha oversikt over regelverket.

– EU har laget overordnede føringer, men ikke laget spesifikke felles kriterier. EUs koronasertifikat er innført parallelt med at landene allerede er i gang med sine føringer, og har derfor vært avhengig av kriterier som rommer etablert praksis i de ulike medlemslandene, skriver Watle i en epost til NTB.