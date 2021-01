Direkte: Siste nytt om korona­situa­sjonen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie innrømmer at de forsinkede vaksinene fra AstraZeneca er en dårlig nyhet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Smitten fortsetter å gå ned i landet totalt, for folk har vært flinke til å følge rådene. Men så kom smitteutbruddet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferansen.

– I resten av landet er folk bekymret for å få like strenge tiltak som området rundt Oslo har nå, sier Høie.

Kan komme strenge tiltak andre steder

– Hensikten med de strenge tiltakene i Oslo-området er å slå ned spredningen av den muterte varianten. Dette vil ikke være langvarige tiltak, og regjeringen skal gjøre en ny vurdering søndag 31. januar, sier Høie.

– Så lenge vi tror vi kan slå ned muterte virus, vil det komme strenge tiltak i tilfelle nye smitteutbrudd av muterte virus i andre steder av landet, sier Høie.

Helseministeren skryter ellers av befolkningens oppslutning om tiltakene som kom 3. januar.

Vaksinering forsinket

Høie påpeker at vaksinering av folk i risikogruppene vil få ned antall dødsfall, og at når alle i disse gruppene er vaksinert, vil det være mulig å lette på tiltakene.

Han sier AstraZenecas leveranse av vaksiner er forsinket med en måned eller to, og at de er avhengig av gode nyheter fra Pfizer og Moderna for å kunne holde målet om å ha vaksinert av alle over 18 år som ønsker det innen sommeren.