Norge trenger gode nyheter fra andre leve­randører for å holde vaksine­målet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie innrømmer at de forsinkede vaksinene fra AstraZeneca er en dårlig nyhet.

Han sier at Norge jobber sammen med resten av EU for å få oversikt over vaksinesituasjonen. Foto: Jil Yngland

Høie påpekte på tirsdagens pressekonferanse at vaksinering av folk i risikogruppene vil få ned antall dødsfall, og at når alle i disse gruppene er vaksinert, vil det være mulig å lette noe på smitteverntiltakene.

Han sier AstraZenecas leveranse av vaksiner er forsinket med en måned eller to, og at de er avhengig av gode nyheter fra de andre leverandørene Pfizer og Moderna for å kunne holde målet om å ha vaksinert alle over 18 år som ønsker det innen sommeren.

– Det kan skje, sier Høie.

Han sier at Norge jobber sammen med resten av EU for å få oversikt, etter at AstraZeneca i forrige uke meldte om forsinkelser i leveransene.

– Smitten fortsetter å gå ned i landet totalt, for folk har vært flinke til å følge rådene. Men så kom smitteutbruddet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo, sier Høie.

– I resten av landet er folk bekymret for å få like strenge tiltak som området rundt Oslo har nå, sier Høie.

Kan komme strenge tiltak andre steder

– Hensikten med de strenge tiltakene i Oslo-området er å slå ned spredningen av den muterte varianten. Dette vil ikke være langvarige tiltak, og regjeringen skal gjøre en ny vurdering søndag 31. januar, sier Høie.

Går det ikke å slå ned spredningen av viruset, må det innføres nye tiltak for å forsinke spredningen, varsler regjeringen.

– Da må vi se på nye tiltak for å få kontroll på og forsinke smittespredningen av denne nye, svært smittsomme virusvarianten, sier Høie (H).

Han henviste til utbruddene i Nordre Follo, der det er gjort flere titalls funn av den britiske mutasjonen.

– Hvis det er mulig å slå ned viruset, og det ikke har spredd seg vesentlig utover på Østlandet, kan vi lette på noen av de strenge tiltakene, sa han.

Stor nedgang i smitten hver uke

Camilla Stoltenberg i FHI opplyser at det nasjonalt er stor nedgang i smittetallene hver uke siden nyttår.

– Men utbruddet i Nordre Follo gjør at vi nå jobber med å få oversikt over situasjonen, sier Stoltenberg.

Hun sier det nå totalt er 69 personer med den britiske varianten av viruset i Nordre Follo.

– Det er ellers i landet en god situasjon for smitten. Vi driver nå og ser på hvor mye tiltakene som ble innført 3. januar har slått ut. De tiltakene vil fortsette å være avgjørende, både for det vanlige viruset og den muterte varianten, sier Stoltenberg.