IS-tiltalt kvinne: Vasquez truet med å drepe pappa da han var på besøk i Syria

Den IS-tiltalte kvinnen sa tirsdag i retten at ektemannen Bastian Vasquez truet med å drepe hennes far da han besøkte henne i Syria.

Den IS-tiltalte kvinnen forklarte tirsdag om farens besøk i Syria. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Pappa kom på besøk og ville at jeg skulle bli med hjem, sa kvinnen.

Hun forklarte at hun i forkant av besøket hadde blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep fra ektemannen Bastian Vasquez, og hun ønsket at faren skulle komme på besøk. Vasquez tillot besøket fra faren fordi han ville at hennes far skulle ta med ting til ham fra Norge.

– Pappa var der i to uker, men jeg fikk bare være med ham i fem dager, sa kvinnen.

Hun forklarte videre at Vasquez ikke viste noen respekt for faren mens han var på besøk, og at ektemannen virket irritert da kvinnen og faren snakket seg imellom.

Mens faren var på besøk sa hun flere ganger til Vasquez at hun ønsket å reise hjem til Norge, forklarte hun.

– Helt på slutten sa Bastian at hvis jeg ikke slutter å mase, så skyter han pappa i hodet, sa kvinnen.

– Jeg ble såpass redd at jeg ikke turte å diskutere mer med ham. Jeg skjønte at han kunne gjøre det, sa hun.

Hun viste også til at ektemannen hadde fortalt at han hadde deltatt i tortur av en annen far som var på besøk hos døtrene i Syria og at denne påstanden gjorde at hun trodde på ham da han kom med trusselen.

Les også Terror­tiltalt kvinne hevder hun ble nektet lege­hjelp

Les også IS-tiltalt kvinne hevder hun ville hjem etter bare tre måneder