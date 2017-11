Solvik-Olsen krever svar fra Vegdirektoratet

– Basert på det dere skriver, synes jeg det er naturlig at vi ber Vegdirektoratet komme og gi oss en grundig redegjørelse, sier samferdselsministeren til VG.

Avisen avslørte onsdag at Vegvesenet bryter reglene for årlige inspeksjoner av riks- og fylkesveibroer. VG har fått innsyn i Vegvesenets egen brodatabase Brutus, som viser at én eller begge av fristene for inspeksjon er brutt for 55 prosent av broene i landet.

– Det er i utgangspunktet ikke akseptabelt å bryte reglene på en eneste bro. Du kan innimellom ha formildende omstendigheter som kan forklare det, men med det omfanget som er her, er det mer en systemsvikt enn formildende omstendigheter, sier Solvik-Olsen.

Han påpeker at i første runde vil han sørge for at han selv har best mulig informasjon.

– Så får vi se om det blir en oppstrammer ved en senere anledning.