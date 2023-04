Stortinget åpner kontrollsak mot tidligere næringsminister Iselin Nybø

Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å åpne kontrollsak mot tidligere næringsminister Iselin Nybø (V) i en sak om lederlønn i staten.

Iselin Nybø.

Det skriver Sosialistisk Venstreparti i en pressemelding. Det var SV som fremmet forslaget.

Bakgrunnen for kontrollsaken er at det har kommet fram at Nybø, som var næringsminister i Solberg-regjeringen, innvilget en lederlønn langt over statens lønnstak på to millioner kroner.

Høyre og Venstre stemte mot å åpne kontrollsak.