Riksadvokaten bekrefter at det kommer Baneheia-avgjørelse i dag

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sier at han i dag vil offentliggjøre sin avgjørelse i saken mot Jan Helge Andersen.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ankom kontoret sitt like før klokken 8.30 fredag morgen.

NTB

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud på vei til kontoret fredag morgen.

På vei inn på til sitt kontor på Stortorvet i Oslo sentrum fredag morgen, bekrefter Jørn Sigurd Maurud til NTB at det kommer en avgjørelse i løpet av dagen.

Avgjørelsen vil presenteres i form av en pressemelding, og Maurud sier at han trolig ikke vil kommentere saken utover det som kommer fram der.

Drapet på ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen, som ble drept i Baneheia i mai 2000, ble stående uløst etter at Viggo Kristiansen ble frikjent for drapet i desember i fjor. Dermed er spørsmålet nå om Riksadvokaten vil be Gjenopptakelseskommisjonen om at saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnes, eller om de vil frafalle siktelsen.

Tidligere denne uken bekreftet Andersens advokat Svein Holden til NTB at det kommer en avgjørelse fredag klokken 10. Også bistandsadvokatene til foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen, som også ble drept, har bekreftet at det kom en avgjørelse.

Riksadvokaten har ikke bekreftet dette selv før fredag morgen.