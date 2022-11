Kripos-tekniker: Etterpåklokskap å kritisere det som ble gjort på Tengs-åstedet

Mangeårig kriminaltekniker Tore Per Bakken i Kripos mener en ikke kan si det ble gjort store feil på åstedet der Birgitte Tengs ble funnet drept.

Kripos-krimteknikeren Tore Per Bakken vitner i rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Han omtalte det som etterpåklokskap å kritisere den første innsatsen som politiet på stedet gjorde.

NTB

– Det er etterpåklokskap å snakke om det. Det er øyeblikket som bestemmer hvordan man gjør det, og det kan man ikke kritisere i bakkant, sa Bakken.

Kriminalteknikeren var den som rykket til Haugesund for å bistå det lokale politiet etter at liket av Birgitte Tengs var blitt funnet på morgenen lørdag 6. mai 1995. I Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag ville ikke den erfarne politimannen, som er pensjonist og fremdeles aktiv som privatetterforsker, kritisere den innsatsen politiet gjorde for å skjerme åstedet.

– Man må ha respekt for at de som kommer først til stedet gjør så godt de kan, sa han.

I etterkant av etterforskningen har det blitt rettet kritikk mot alt en mener gikk galt i starten, noe som kan ha ført til at spor fra gjerningsmannen gikk tapt. Karmøy-mannen som nå sitter tiltalt etter 27 år, nekter straffskyld for drapet. Han stiller seg helt avvisende til at det er funnet DNA-materiale fra ham på Birgitte Tengs, og som påtalemyndigheten mener er egnet til å bevise at han begikk drapshandlingen.

Forsvarerne forsøker med alle midler å så tvil om dette beviset og et sentralt tema i rettssaken er om åstedet er blitt forurenset og DNA-materialet kan ha blitt påvirket på noen måte.

Blant kritikken som er reist, er bruken av plast som ble lagt over hele det 44 meter lange åstedet. I retten tirsdag sa Bakken at det var han som ba de lokale politimennene dekke til området med plast fra et byggvarehus.

– Et utendørs åsted som krever kriminalteknisk undersøkelser, er alltid en utfordring med vær og vind. Jeg har vært i Haugesund på fem andre saker, sa Bakken.

Han avviste at åstedsdisiplinen på åstedet hadde vært dårlig på stedet.

– Innenfor det området som er tildekket har åstedsdisiplinen vært rimelig god, sa teknikeren om åstedet den første dagen.