Dødsalgene har ført til at 7,5 millioner laks er døde

Det er siste døgn ikke meldt om dødelighet ved nye anlegg, opplyser Fiskeridirektoratet , som står for beregningen av omfanget.

– Vi håper selvsagt at algeoppblomstringen er på retrett, men absolutt ingenting tas for gitt og full beredskap er derfor på plass i Fiskeridirektoratet gjennom hele helgen, sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase.

Ivar Johnsen / Nordlaks / NTB scanpix

Flytter fisken

Nordlaks startet torsdag å laste 350.000 fisk på anlegget Kalvehodet i Øksfjorden i Lofoten over på brønnbåt for å unngå alger.

Algene driver vestover mot Svolvær i Lofoten og nye anlegg. Torsdag morgen hadde Nordlaks tømt anlegget Våtvika for 1,5 millioner laks, og startet torsdag ettermiddag å tømme anlegget Kalvehodet. Her er laksen større, og det vil ta to døgn før brønnbåten har flyttet all fisken.

Seks laster

Hver tur er anslått å ta nærmere 18 timer, og det kreves sannsynligvis seks laster for å tømme anlegget.

– Vi har gått to turer med fisk og er seks timer foran skjema. Vi har tre eller fire laster igjen. Da kan vi ha tømt anlegget søndag, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til Dagens Næringsliv.

I løpet av det neste døgnet kan både Nordlaks og Ellingsen Seafood bli rammet på nytt. Mens Nordlaks tømmer sitt andre anlegg for laks, har Ellingsen Seafood problemer med å flytte vekk laks før algene kommer.

– Det er dårlig nytt fra Lofoten i dag også, dessverre. Vi frykter at algene når vår neste lokalitet, sier daglig leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood.

Rammes hardt

Fiskeridirektoratet har løpende kontakt med oppdretterne og daglige møter med blant annet Havforskningsinstituttet.

De siste opplysningene tyder på at algene kan nå Øksfjorden, Selsøya og øyene Molla øst av Svolvær det neste døgnet. Både Nordlaks og Ellingsen Seafood har laks her.

– Vi rammes hardt som selskap. Vi har allerede permittert folk i juni. De taper store inntekter. Dette får enorme ringvirkninger. Det rammer verftene vi bruker til service på båtene, forfabrikkene og hoteller, sier Ellingsen.

Et omtrentlig regnestykke som Fiskeridirektoratet har satt opp, viser at oppdretterne til nå har tapt 800 millioner kroner på algedøden. Dette er basert på en kilopris på 62 kroner.

