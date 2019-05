Ny lakseavtale mellom Norge og Kina

– Kina er en av våre største vekstmarkeder. Disse avtalene er viktige for norske sjømatbedrifter. Økningen i sjømatkonsumet i Kina er større enn hele den årlige produksjonen i Norge. Det sier litt om hvor viktig dette landet er, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Den nye avtalen vil bli signert mandag sammen med Kinas toll- og veterinærminister Ni Yuefeng, som for tiden er på Norgesbesøk.

Lakseprotokollen ble signert for første gang i 2017, og varer i to år av gangen. Kina er vårt største vekstmarked i første kvartal 2019. Så langt i år er det eksportert sjømat til Kina for over 1,3 mrd. kroner, opp 41 prosent fra samme periode i fjor.

I tillegg vil det også mandag bli signert en avtale som skal bidra til å sikre markedsadgang for norsk fiskemel og -olje i Kina.

