Holden: Politiets grunnlag for pågripelse er spinkelt

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sier at han mener politiets grunnlag for å pågripe Hagen er for spinkelt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tom Hagens advokat Svein Holden ved politistasjonen på Lillestrøm mandag. Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Hans kone har vært savnet i halvannet år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

På vei inn i Nedre Romerike tingrett sier Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, at han mener politiets grunnlag for å pågripe Hagen er spinkelt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Drapssiktede Tom Hagen blir fremstilt for fengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

En lokal patrulje fra lensmannskontoret i Nittedal var en kort periode på plass på hytta til Tom Hagen på Kvitfjell onsdag. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpix

Politiet arbeider onsdag fortsatt i Hagen-parets bolig i Sloraveien på Lørenskog. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Holden ankom Nedre Romerike tingrett ved 11-tiden. På vei inn sa han til pressen at klienten hans fastholder sin uskyld.

Holden sa videre at han nå har fått fullt innsyn i alle sakens dokumenter, og at han ikke er imponert.

– Ja, hva skal jeg si. Man må jo være ærlig, og etter min oppfatning er dette et særdeles spinkelt grunnlag for å gå til pågripelse, sier Holden.

– Jeg forventer at tingretten kommer til å løslate ham, fortsetter han.

Deltar i fengslingsmøtet

Tom Hagen kommer til å delta i fengslingsmøtet som begynner i Nedre Romerike tingrett klokka 12, opplyser forsvareren.

Av smittevernhensyn får ikke pressen adgang til å komme inn på tinghuset, og må følge rettsmøtet via videolink.

Politiet har bedt om at Hagen blir varetektsfengslet i fire uker begrunnet i bevisforspillelsesfare.

Nye undersøkelser på Hagen-eiendommer

Politiadvokat Haris Hrenovica, som er påtaleansvarlig i saken, sier at politiet i denne fasen av etterforskningen ikke vil ha anledning til å besvare spørsmål fra pressen i stor grad.

– Det er bevisforspillelsesfare, og vi har behov for å konsentrere oss om å gjennomføre de nødvendige etterforskningsskrittene som skal gjøres nå, sier hun i en pressemelding.

Etter at Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap tirsdag morgen, har Hagen-parets bolig i Sloraveien på Lørenskog vært sperret av. Også onsdag er det kriminalteknikere og politihunder på plass både inni og utenfor boligen.

Ved Tom Hagens arbeidsplass, Futurum, har det vært politibiler og sperrebånd, og politi har også vært observert på Hagens Kvitfjell-hytte.

Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen, er fortsatt ikke funnet. Hun forsvant 31. oktober 2018.

Svein Holden forsvarer Tom Hagen. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix