Ikke flertall for statlig bestemt fritt skolevalg

Fremskrittspartiet fikk ikke med seg Stortinget på et forslag om at alle fylker skal innføre fritt skolevalg i videregående opplæring.

Utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp) er skuffet over at Stortinget stemte ned partiets forslag om at alle fylker skal innføre fritt skolevalg i videregående opplæring. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Forslaget var veldig likt et forslag som ble sendt på høring av regjeringen og forankret i Granavolden-plattformen, skriver VG lørdag.

– Jeg er særdeles skuffet, spesielt over Høyre, og at de i dag velger å stemme imot noe vi var enige om for bare få måneder siden, sier utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp) til avisen.

Han mener vedtaket fredag er en stor seier for KrF, som har vært skeptiske til fritt skolevalg.

Aps Torstein Tvedt Solberg betrakter vedtaket som en delseier og mener utdanningsminister Guri Melby (V) nå langt på vei bekrefter at fritt skolevalg ikke kommer allerede til høsten.

– Gitt den situasjonen vi er i nå, kan jeg ikke gi noen garanti for at ny modell vil være på plass i 2021, sa Melby i Stortinget, ifølge Utdanningsnytt.

I Granavolden-plattformen het det at regjeringen vil «utrede ulike modeller for fritt skolevalg som sikrer elevenes rett til å velge skole og som ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur». I januar forlot imidlertid Frp regjeringen.

To alternative forslag fra Kunnskapsdepartementet har vært på høring i saken. Begge innebærer at karakternivå alene avgjør om en elev får skoleplass, og at fylkene ikke lenger kan praktisere inntak til videregående skole etter et nærskoleprinsipp. Høringen avdekket stor motstand fra blant andre NHO, LO og deler av KS mot forslaget.