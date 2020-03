UD får 1500 telefoner og e-poster i døgnet: – Noen av sakene vil ta tid

Kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet (UD) sier de jobber døgnet rundt for å hjelpe nordmenn som vil hjem.

I utgangspunktet sitter disse fire venninnene fra Bergen fast i Peru ut måneden. UD beskriver landet som et av de mest krevende å få nordmenn hjem fra. Fra v.: Frida Aasen Aukland, Nora Ingeborg Vinnes Jacobsen, Zea Hilland og Amalie Serina Smørdal Lien. Foto: Privat

Ørjan Torheim

Søndag skrev BT om fire bergenske venninner som ikke aner når de kommer seg hjem fra Peru.

Så å si over natten ble det søramerikanske landet satt i «lockdown», med svært begrensede muligheter for å fly inn eller ut. Årsaken var selvsagt koronapandemien.

– Vi føler oss litt overlatt til oss selv, sa Frida Aasen Aukland til Bergens Tidende.

– Intensivt

Kommunikasjonssjef Trude Måseide forsikrer at bergenskvinnene ikke er glemt. Ifølge henne jobbes det intensivt i Utenriksdepartementet.

Hun beskriver Peru som ett av flere land der det er spesielt krevende for dem som er på reise. Andre eksempler er Tunisia og Filippinene.

Store grupper nordmenn oppholder seg i blant annet Spania og Tyrkia. Fortsatt går det fly, men mange ønsker raskere retur og opplever ifølge UD problemer med å få endret flyginger.

– Vi jobber systematisk med å sortere ut de mest utfordrende sakene knyttet til konsulær bistand og nordmenn som ikke kommer seg hjem, sier Måseide.

Det er ifølge henne umulig å sikre at alle norske borgere på reise i utlandet kan returnere i nærmeste fremtid.

– Noen av disse sakene vil ta tid.

– Stort samarbeid

Ett hinder er at UD ikke har myndighet til å overprøve andre lands smitteverntiltak, for eksempel karanteneregler eller reiserestriksjoner.

Kommunikasjonssjef Trude Måseide. Foto: Utenriksdepartementet

Men det går an å forhandle seg frem til praktiske løsninger – som å tillate uthenting med chartret fly, eller at personer i karantene kan få reise i transitt gjennom andre land. Det siste var løsningen for de 23 norske cruisepassasjerene som mandag, gjennom et norsk-dansk samarbeid, fikk komme hjem fra Italia via Danmark.

– Vi er i tett dialog spesielt med de andre nordiske landene, men også med andre europeiske land. Samtidig jobber vi gjennom egne utenriksstasjoner, og med ordninger der nordmenn kan få henvende seg til andre nordiske lands ambassader i land der Norge ikke er representert.

Over 10.000 sist uke

Måseide forteller om et massivt trykk fra nordmenn som på en eller annen måte har fått sine utenlandsreiser påvirket av koronautbruddet og reisebegrensninger.

– Sist uke hadde vi i overkant av 10.000 henvendelser på telefon eller mail. Vi får cirka 1500 henvendelser i døgnet.

Dette er ikke enkeltpersoner, idet flere henvendelser kan dreie seg om samme sak. Men pågangen er uansett enorm.

Parallelt registrerer mange nordmenn i utlandet seg på UDs nettside reiseregistrering.no.

Myndighetene vet i utgangspunktet ikke hvilke nordmenn som oppholder seg utenlands til enhver tid.

– Reiseregistreringen er et svært nyttig verktøy for oss. Gjennom det får vi direkte kontakt, og vi kan sende fersk og skreddersydd informasjon rett til dem det gjelder, eksempelvis om første mulige flyging som kan få dem hjem til Norge.

Bergenserne Therese Halland, Jarl Halland og Randi Johnsen på Kastrup i Danmark, etter at de fikk dra hjem fra Italia via Danmark. Etter planen skulle de være tilbake i Bergen mandag. Foto: Privat

– Over hele Oslo

Kommunikasjonssjefen sier UDs operative senter er kraftig oppbemannet for å takle korona-pågangen.

Samtidig kan ikke UD-folkene sitte samlet i et kontaktsenter som de pleier, men jobber såkalt distribuert, det vil si med hjemmekontor.

– Våre folk sitter over hele Oslo og svarer. Noen nordmenn har ikke kommet seg hjem da de skulle, andre vil på grunn av situasjonen ha fremskyndet sin reise. Det er et utrolig sammensatt bilde av problemstillinger, sier Måseide.

UD gir vel så mye råd og veiledning som faktisk bistand, forteller hun.

– For mange holder det å få hjelp med å finne andre løsninger. De kan ha fått reisen kansellert, men så svarer ikke reiseselskapet. Også en del pårørende ringer, kanskje mer bekymret enn dem som situasjonen rent faktisk gjelder.

– Ta ansvar selv

Ifølge UD var Norge nummer to på banen i Europa med et så historisk strengt reiseråd som norsk UD kom med lørdag 14. mars. Da frarådet de alle ikke-nødvendige reiser til hele verden. Samtidig oppfordret de alle nordmenn utenlands til å komme seg hjem så snart som mulig.

Samme dag varslet regjeringen strengere grensekontroll med virkning fra mandag den 16. mars.

Målseide gjør et poeng av at UD i denne situasjonen ikke får varsel på forhånd hvis et land for eksempel bestemmer seg for å stenge grenser eller luftrom.

– Alt har skjedd, og skjer fortsatt fort, når det gjelder reisebegrensninger, karanteneregler, endringer i visumplikt og så videre. Det skjer tidvis fra en time til den neste.

Som alltid, sier Målseide, er det den enkelte sitt ansvar å vurdere om det er trygt å reise utenlands.

– Reiserådene våre er ikke forbud eller lov, men bare råd.

Fakta UDs korona-reiseråd Kom lørdag 14. mars.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som «ikke er strengt nødvendige til alle land».

Årsaken var økningen i utbredelsen av koronaviruset og «den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende».

Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april.

Reiseråd er ikke et pålegg eller en restriksjon. «Norske myndigheter kan aldri garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre», skriver UD i en artikkel om temaet. KILDE: Utenriksdepartementet/regjeringen.no Les mer