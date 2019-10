Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden

Det er på målingen Melbourne Mercer Global Pensions Index over pensjonssystemene i 37 land verden over at Norge havner på sjetteplass, melder Bloomberg.

Landene som er med i undersøkelsen, omfatter omtrent to tredeler av verdens befolkning og måles på 40 kriterier om pensjonssystemet fører til bedre økonomisk utkomme for pensjonistene, om systemet er bærekraftig og om systemet har tillit i befolkningen. Foruten landene på de to første plassene er Australia på tredje plass, fulgt av Finland og Sverige. Like bak Norge kommer Singapore, New Zealand, Canada og Chile.

Landene plasseres på en skala hvor A er beste score for nivået av økonomisk sikkerhet. Bare Nederland og Danmark gis toppkarakter. Norges pensjonssystem gis en B. Storbritannia og USA gis en C pluss og er plassert på 14. og 16. plass. Japan ligger på 31. plass med en D minus. Nederst på lista ligger Thailand.

Eldre over hele verden er friskere og lever lenger enn tidligere. Land over hele verden må forholde seg til hvordan en aldrende befolkningen skal bli tatt vare på. Ifølge FN vil en femdel av verdens befolkning være pensjonister i 2070, mot omtrent 9 prosent i dag.