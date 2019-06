Tvangslovutvalget foreslår en ny felles lov for all tvangsbruk

Helseminister Bent Høie (H) fikk tirsdag overlevert rapporten fra utvalget som har foretatt en gjennomgang av reglene for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten.

– Dagens bestemmelser om tvang er uoversiktlige og kan skape usikkerhet blant pasienter og behandlere. Vi trenger regler som tar utgangspunkt i pasientens og brukerens behov, og som er til hjelp i arbeidet med å få mindre og riktigere bruk av tvang. Denne utredningen legger grunnlaget for det, sa Høie da han fikk overrakt utredningen.

Dagens bestemmelser om tvang er knyttet opp mot ulike diagnoser og ulike pasient- og brukergrupper. De er spredt over fire ulike regelsett, men utvalget ønsker å innføre en felles tvangslov for helse- og omsorgstjenesten, å fjerne regler som er diagnosespesifikke og innføre klarere og strengere regler for inngrep i nødssituasjoner.

Utvalget vil også forby bruk av mekaniske innretninger som hindrer bevegelsesfriheten i behandling i psykisk helsevern. Utvalget ønsker altså å sette en stopper for bruk av for eksempel reimer.

Flertallet foreslår også å opprettholde en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling av psykiske lidelser og en snever hjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) – tidligere kalt elektrosjokkterapi – uten tvang som et livreddende tiltak.

Innstillingen, som nå skal ut på høring, er ikke enstemmig. To av utvalgets medlemmer har lagt ned en generell dissens.

Utvalget har vært ledet av professor Bjørn Henning Østenstad ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.