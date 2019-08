– Vi jobber for å finne løsninger. Vi kommer ikke til å varsle om hvordan vi jobber eller eventuelle møter, opplyser Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter til NTB onsdag.

Statsministeren avbrøt tirsdag sin tur til Island og dro hjem til Norge en dag tidligere enn planlagt – angivelig for å løse den fastlåste bompengestriden i regjeringen.

Årsaken var at statsministeren ønsker en snarlig løsning på den fastlåste striden rundt bompenger, ifølge TV 2.

Kilder har tidligere opplyst til Dagens Næringsliv at de tar det for gitt at statsministeren kaller inn partilederne onsdag. Også ifølge TV 2 er det forventninger om en løsning onsdag.