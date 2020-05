Slik blir 17. mai i Aftenbladet

Aftenbladet skal sørge for at du kommer i skikkelig 17-maistemning.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kenneth Tønnesen, til venstre, og Eirik Dahle skapte god stemning i barnetoget i fjor. Klarer vi like god stemning i år selv om vi ikke kan være like mange sammen? Foto: Andreas Veggeland

Inga Sverdrup Designer

Det blir ikke folketog, barnetog og mye folk i gatene i år. Men det betyr ikke at vi ikke skal feire. Vi i Aftenbladet skal gjøre alt vi kan for å bringe 17.mai- stemningen til våre lesere. Her finner du oversikten over hva som skjer hos oss.

Foto: Pål Christensen

Direktesending

11–12: Aftenbladet sender direkte fra Konserthuset i Stavanger. Programleder Finn Våga skal lede seerne gjennom en times lang festsending med blant annet Bent Høie, russepresidenter og barnekor i studio. I tillegg blir det musikalske innslag og reportasjer fra store deler av regionen vår, både fra selve dagen og noe fra forberedelsene. Det blir garantert feststemning.

12–1255: Aftenbladets sending går direkte over i Stavanger kommunes festforestilling ledet av Nina Ellen Ødegård. En høytidlig sending med blant annet korpsmusikk, taler, symfoniorkesteret og mye humor.

1255-ca 1310: Vi går rett fra scenen og over til plassen utenfor konserthuset der bilkortesjen som har kjørt gjennom byen venter. Klokken 13 skal det avfyres salutter over hele landet. I Stavanger blir det brannsprøyter og sirener fra veteranbrannbåten Nøkk. Etter saluttene oppfordres alle til å trekke ut i gatene og synge nasjonalsangen samtidig. Vi synger første, sjuende og åttende vers. Vi avslutter sendingen vår etter allsangen.

Hele sendingen vil være tilgjengelig i opptak etterpå.

Les også 17. mai-konvoien 2020: Her er de endelige seilingsdetaljene

Innsendte bilder og video

Gjennom hele dagen vil vi presentere innsendte leserbilder på våre nettsider. Og i år ber vi om litt ekstra hjelp fra dere lesere. Denne dagen kommer til å gå inn i historiebøkene. Derfor ber vi dere om hjelp til å samle bilder og video. Av sanger og feiringer, lokale tog og musikk. Kort sagt alle de små og store øyeblikkene som vil gjøre denne dagen spesiell. Bilder vil bli presentert fortløpende på aftenbladet.no. Innsendt video vil bli brukt i en kavalkade fra dagen. Alt materiale vil bli tatt god vare på for ettertiden. Ditt bidrag er ekstra viktig.

Direkte streams

Vi har bedt dere lesere om å tipse oss om lokale initiativer som sendes direkte på Facebook eller andre kanaler. Listen over direktesendinger er allerede lang og vi skal prøve å få videreformidlet så mye av det som mulig. Du kan fortsatt sende inn tips til direktesendte initiativ her.

Og vi skal selvsagt dekke dagen fortløpende fra Sandnes, Stavanger, Jæren og Egersund.