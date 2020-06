Faktisk.no: Viral vindkraft-video er full av feil

Folk blir lurt til å betale for naturødeleggelser over hele Norge, hevder «Økonomibløffen», en kritisk film om norsk vindkraft. Men videoen inneholder en rekke feilaktige og udokumenterte påstander om hva vindkraften vil koste for norske forbrukere.

Nå nettopp

Skjermbilde: Naturfilmkanalen.no

