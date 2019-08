Frp steiler over skolestreik – Venstre hyller elevenes engasjement

Fredag arrangeres både den tredje skolestreiken i rekken og nykomlingen Klimabrølet i Oslo og en rekke andre steder i landet.

Hittil er det meldt inn skolestreik 31 steder i landet, deriblant i Oslo, Trondheim og Tromsø, og arrangørene venter at over 10.000 elever vil streike. I den første skolestreiken i mars deltok rundt 40.000 skoleelever.

Frp: Skulking

Fra regjeringspartiet Frp får skolestreikerne liten støtte. Partiets energipolitiske talsmann Terje Halleland går hardt ut mot streiken og deler av opposisjonen, som han mener legitimerer skulking.

– Det siste vi trenger for å løse klimautfordringene, er mindre kunnskap. Det er dypt problematisk at partier som MDG oppfordrer elever til å skulke skolen. Som stortingsrepresentanter bør vi stå fram som gode forbilder for de unge, sier Halleland til NTB.

Han mener blant annet at det vil være helt uansvarlig å slutte å lete etter olje på norsk sokkel, slik skolestreikerne krever.

– Det vil føre til enorme økonomiske utfordringer her hjemme, samtidig som klimagassutslippene ville ha økt globalt, sier Halleland.

Venstre: Ønsket læring

– Terje Halleland later ikke til å ha skjønt alvoret. Verden har elleve år på å halvere utslippene. Vi har ikke tid til å vente på at dagens unge er ferdigutdannet for å løse klimakrisen, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom, en av organisasjonene bak skolestreiken.

– Hvis politikerne skal være forbilder, bør Halleland starte med seg selv. Han sitter i en regjering som skryter av å sette rekord i oljeleting som koker kloden, sier Eiterjord og peker på forskning som viser at redusert oljeproduksjon i Norge vil gi lavere utslipp globalt.

Også Venstres Abid Raja er opprørt over at Halleland snakker ned skoleelevenes engasjement.

– Jeg er helt sikker på at å streike én dag ikke går utover barnas læring. Tvert om vil en dag som dette, som handler om å stå opp for sin egen framtid på kloden, gi dem en læring om demokratiforståelse som vi politikere ønsker at de skal ha, sier Raja til NTB.

– Amazonas brenner, isen smelter og temperaturene stiger. Det viktigste barna kan gjøre, er å streike, sier Raja – som selv har tenkt å delta på Klimabrølet.

Håper på 100.000

Klimabrølet arrangeres i Oslo og ti andre norske byer fredag. Arrangørene håper på et oppmøte på opptil 100.000 i Oslo og 50.000 i resten av landet.

Dersom så mange kommer, er det duket for en markering av historisk størrelse. Tanken er at et brøl fra så mange struper virkelig skal vekke politikerne, sier initiativtaker Even Nord Rydningen til NTB.

– Det er mulig å begrense den globale oppvarmingen. Men det mangler en ordentlig bred, folkelig oppslutning om den tøffe klimapolitikken som må til, sier Rydningen, som vil aktivere det han kaller «den tause majoriteten».

– Det som er viktig, er at vi synliggjør hvor mange som slutter opp om dette, sier Rydningen, som siden april har drevet aktiv mobilisering i fagforeninger, trossamfunn, bedrifter, korps og foreninger.

– Vil koste

Han er opptatt av at politikerne må være ærlige på at kampen for å holde oppvarmingen nede vil koste.

– Dette blir ikke bare en dans på grønn teknologi og smarte løsninger. Vi kommer alle til å måtte gi slipp på noe. Men dette er eneste vei å gå. Vi må kjempe for en mer troverdig klimapolitikk, sier han.