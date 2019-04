Flere gressbranner landet rundt: – Gresset er som dynamitt

Innsatsleder Frode Johansen i Rogaland brann og redning brannvesenet sier at det er svært tørt på stedet der det har vært brann i Gjesdal.

- Gresset her er som dynamitt, sier han.

Hus brenner ned

I Mysen i Østfold meldte politiet om brann i en garasje i 13.30-tiden. Brannen spredte seg til et bolighus og det oppsto også gressbrann.

Brannen er under kontroll, men huset som brenner kommer til å brenne ned, sier politiet. Alle beboere er ute av huset.

Politiet var en tid redde for at brannen skulle spre seg, men opplyser i 14-tiden at de har kontroll på de nærliggende husene.

Freddie Larsen / NTB scanpix

Også i Trøndelag brøt det ut brann. I Stokksund var det fare for at en gressbrann skulle spre seg til bolighus, men brannen kom under kontroll like før klokka 15. I Melhus ble det meldt om gressbrann i 14-tiden, men også denne er under kontroll.

Politiet i Innlandet meldte lørdag om en gressbrann på tre-fire mål på Skarnes i Sør-Odal i Hedmark. På Fusa i Hordaland meldte 110-sentralen om en bråtebrann ute av kontroll rundt 13.45.