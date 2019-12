Årsaken til forurenset drikkevann på Askøy ikke funnet

Rapporten etter drikkevannsskandalen er nå lagt fram, skriver Bergensavisen.

Det slås fast at utbruddet av campylobacteriose kan knyttes til drikkevannet. Men ut over å peke på et rikt dyre- og fugleliv i området, har ikke Folkehelseinstituttet kommet nærmere selve smittekilden.

– Regnskyll og utvasking av avføring fra fugler og dyr ned i høydebasseng via sprekker og utettheter er en plausibel forklaring, står det i rapporten fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet som Askøy kommune har fått.

Tørke og regnskyll

I forkant av utbruddet var det en periode med langvarig tørke etterfulgt av mye nedbør. Det kan ha forårsaket innlekking, ifølge undersøkelsene. Det vises til kartlegging av sprekker og funn av innsig i taket på høydebassenget.

– Utbruddet var begrenset til en avgrenset del av vannforsyningsnettet som får vann fra det mistenkte høydebassenget ved Kleppe, står det videre.

To personer døde og mer enn 2.000 personer kan ha blitt syke av å drikke vannet. Utbruddet fant sted i perioden 1. til 14. juni. De første pasientene meldte seg på legevakta 2.–3. juni, og utbruddet nådde toppen 6. juni.

Mangelfullt vedlikehold

Nesten alle pasientene fikk diaré, svært mange opplevde også magesmerter, mens et fåtall også fikk oppkast. Haukeland universitetssjukehus opplyser at de har påvist opptil 120 positive Campylobacter-prøver.

Kleppe vannverk er ett av tre i Askøy kommune, og det forsyner søndre del av Askøy. 12.000 personer får vann derfra, og det ligger på bare 168 meters høyde.

Høydebassenget ble bygd på 1950-tallet og skulle vært utfaset for lenge siden. Det var fortsatt i drift fordi nødvendige og kostbare oppgraderinger har latt vente på seg. Folkehelseinstituttet slår i rapporten fast at bassenget er gammelt og mangelfullt vedlikeholdt.