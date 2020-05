Regjeringen vil åpne for reiser til Danmark – i dialog med andre nordiske land

Norge og Danmark åpner for feriereiser fra 15. juni. I prinsippet kan Norge ha samme avtale med alle de nordiske landene, sier statsminister Erna Solberg (H).

Erna Solberg under pressekonferansen klokka 12 fredag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Norge og Danmark er enige om å gjenåpne for reiser mellom de to landene. Dermed er det mulig med feriereiser med danskebåten og familietur til Legoland for nordmenn i sommer, sier statsministeren.

Men før noen kaster seg over nettet og bestiller billetter, sier Solberg at turister i både Norge og Danmark må sørge for å følge de nasjonale reglene for reiser og smittevern.

– De er ikke nødvendigvis like, sier Solberg på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Dialog med nordiske land

I prinsippet kan Norge ha samme avtale med også Sverige, Finland og Island, og Norge er i dialog med de andre nordiske landene, opplyser Solberg.

Det ligger noen sentrale prinsipper til grunn for gjenåpningen mot Danmark, som brukes i dialogen med de andre nordiske landene, opplyser regjeringen i en pressemelding:

Alle reisende må følge nøye med på egen helsetilstand, isolere seg ved sykdom og teste seg ved symptomer. I tillegg samarbeider smittevernmyndigheter om kriterier for å identifisere områder med spesielt høyt smittetrykk. I disse områdene må myndighetene være enige om at reisende ikke skal dra inn eller ut.

Ulike regler

Innreisekarantene og innreiserestriksjoner oppheves når reiser til og fra Danmark gjenåpnes fra 15. juni. Det er det første skrittet på veien mot oppheving av reiserestriksjoner.

Norge har ingen særskilte regler for danske turister, men danske myndigheter har sagt de vil ha restriksjoner når det gjelder København. Man vil blant annet kreve flere overnattinger for reisende som kommer.

Alle reisende til Danmark oppfordres til å holde seg oppdatert på reiseinformasjon og retningslinjer.

Norge vil også vurdere reiser til andre nærliggende europeiske land innen 20. juli. Regjeringen vil komme tilbake med informasjon om dette, opplyser de i pressemeldingen.

Danskene utgjorde kun 5 prosent av fjorårets utenlandske sommerturister i Norge, viser tall fra Innovasjon Norge. De hadde også lavest døgnforbruk med 725 kroner, noe som var en nedgang fra 930 kroner året før.

Likevel tror Solberg at det ikke vil være dårlig nytt for norsk turistnæring i år. Fredag ble det nemlig klart at feriereiser mellom Norge og Danmark tillates fra 15. juni.

– Nei, det kan være flere dansker som nå finner ut av Norge er et nydelig ferieland og som da vil kunne se at de kan reise til Norge for det er veldig mange andre land som er stengt, sa statsministeren på fredagens pressekonferanse.

Fra 15. juni har danskene også mulighet til å feriere i Tyskland og på Island.

– Nå får vi forsøke å konkurrere med viktige reisedestinasjoner lenger sør med å vise at vi har like fine strender en del steder i Norge, det er bare litt kaldere i vannet. Så får vi heller si at dette kanskje er tiden for å oppleve Norge ikke bare på vinterstid, men faktisk også fjellene, naturen og ikke minst hyggelige nordmenn, sa Solberg.