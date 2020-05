Regjeringen vil åpne for reiser til Danmark – Sverige er fortsatt til vurdering

Regjeringen har inngått avtale med Danmark om å åpne for fritidsreiser, erfarer NTB. Reiser til Sverige uten karanteneplikt er fortsatt til vurdering.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Erna Solberg under pressekonferansen klokka 12 fredag. Hun skal klokka 14 legge fram oppdatert informasjon om ferier. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Også TV 2 erfarer at regjeringen fredag vil åpne for at man igjen kan reise til Danmark. De nye reiserådene blir presentert av statsminister Erna Solberg (H) kl. 14.

Reiserådet vil tre i kraft 15. juni. Også dansker vil kunne reise til Norge etter denne datoen.

Fredag kl. 14 vil også den danske statsministeren Mette Frederiksen presentere planen for «en kontrollert og gradvis gjenåpning av sommerturismen», skriver dansk TV 2.

15. mai frarådet regjeringen utenlandsreiser fram til 20. august. Samtidig ble det kjent at reiserådet til Norden ville blir vurdert endret innen 15. juni, mens reiserådet for andre nærliggende europeiske land skal vurderes innen 20. juli.

Svalbard åpnes for turister fra 1. juni.