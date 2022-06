Flere pride-arrangører trosser politiet

Arrangører av pride-arrangementer i flere byer vil trosse politiets anbefaling om å utsette arrangementene. Politiet sier de ikke kan garantere for sikkerheten.

Politiet anbefaler at tirsdagens pride-arrangement i Mo i Rana utsettes. Bildet er fra en tidligere pride-feiring i Oslo.

Mandag anbefalte Politidirektoratet at alle pride-arrangementer i hele landet utsettes.

Men i Haugesund og Trondheim trosser de politiets anbefaling. Der meldes det at pride-arrangementer går som planlagt, skriver NRK og VG.

– Lojaliteten til de skeive er sterkere enn anbefalingen til politiet, og vi føler at det ikke er veldig utrygt, sier leder Mirjam Bjerkenes i Haugaland Pride til NRK.

Også i Trysil skal det markeres som planlagt, skriver Nationen.

Ekstraordinær trusselsituasjon

Bakgrunnen for Politidirektoratets anbefaling er at PST fortsatt anser situasjonen som uavklart, og at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister.

PST vurderer at landet fortsatt står i en ekstraordinær trusselsituasjon etter at det natt til lørdag ble gjennomført masseskyting i Oslo sentrum.

London Pub var sammen med utestedet Per på hjørnet åsted for skytingen. Zaniar Matapour (43) drepte to menn og såret ytterligere 21 personer.

– Vi frykter en følgehandling. Det har vi jo sett tilfeller av i andre land, og det er ikke uvanlig at enkelte blir inspirert, eller at det er flere som har den samme tankegangen som her har skjedd, og som kan tenke seg å begå en ny terrorhandling i Norge, sa fungerende PST-sjef Roger Berg til NRK mandag kveld.

– Høres fornuftig ut å la være

Andre steder, som i Kristiansand, Sandefjord og Sunndal, avlyses eller utsettes de planlagte arrangementene, i tråd med politiets anbefalinger.

– Vi har fått en god redegjørelse av vurderingsgrunnlaget til politiet i Agder og PST. Rådet fra dem har vært at vi ikke arrangerer noen markering i kveld. Basert på den informasjonen vi har fått, høres det fornuftig ut å la være, sier leder i FRI Agder, Åge Bjelland, til Fædrelandsvennen etter møtet.

Trosset anbefalingen i Oslo

Mandag ble et planlagt pride-arrangement på Rådhusplassen i Oslo avlyst etter politiets anbefaling. Da gikk politidirektør Benedicte Bjørnland ut og anbefalte at andre pride-arrangementer andre steder i landet blir vurdert utsatt inntil videre.

Den anbefalingen er det altså ikke alle som følger.

Flere hundre mennesker trosset anbefalingen og samlet seg på Rådhusplassen etter at det opprinnelige arrangementet ble avlyst.

Mo i Rana snur om anbefaling

Mo i Rana var en av kommunene hvor de i utgangspunktet hadde tenkt å trosse politiets anbefalinger om å utsette pridefeiringen.

Tirsdag ettermiddag sier ordføreren i kommunen Geir Waage at kommunen anbefaler at innbyggerne lytter til politiet og dropper tirsdagens markering.