Lite frykt for koronasmitte i befolkningen

En av fire sier i en undersøkelse at de tror antall nye tilfeller av korona i Norge vil øke. Samtidig sier seks av ti at de ikke er bekymret for å bli smittet.

Hele 87 prosent av de spurte sier i en ny måling at de mener det er trygt å gå på kafé og restaurant, med tanke på mulig koronasmitte. Illustrasjonsfoto: Javad Parsa / NTB

NTB

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 168.000 nordmenn om de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

I mai sier nesten en av fire nordmenn – 23 prosent – at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 33 prosent forventer reduksjon, mens 45 prosent tror at antallet forblir uendret.

Andelen som forventet smitteøkning er på sitt nest laveste nivå i pandemien, to prosentpoeng høyere enn april, som hittil er laveste nivå som er målt.

Samtidig svarer 63 prosent at de ikke er bekymret for å bli smittet. Kun 19 prosent er bekymret. Dette er det laveste nivået målt gjennom pandemien.

– Det er lenge siden Norge åpnet opp fullt og helt. Folk flest er vaksinert og mange i tillegg smittet minst én gang. Likevel har det nok tatt tid for mange å venne seg til en normal hverdag, men det er i ferd med å skje, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

Dette viser seg ikke minst i at rekordhøye 87 prosent i mai sier at de føler det er trygt å gå på kafé og restaurant for tiden, mens hele 95 prosent av foreldrene opplever det er trygt å sende barna på skolen. Også det er klar ny rekord.