Olje- og energi­minis­teren: Strøm kan bli enda dyr­ere fram­over

Høyre frafaller kravet til hastemøte på Stortinget. Samtidig varsler olje- og energiministeren at strømprisene kan øke enda mer framover.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) før møtet på Stortinget. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

NTB-Bibiana Dahle Piene, Ole Henrik Tveten, Anders R. Christensen og Tor Martin Kvernhaugen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dersom strømprodusentene blir pålagt å holde fyllingsgraden i vannmagasinene over et visst nivå, kan det føre til at strømprisene kan stige i tida framover. Det opplyste olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på en møte med de parlamentariske lederne på Stortinget mandag morgen.

– Slik som situasjonen er nå, vil klare beskjeder om å holde igjen på vannet gjøre at strømprisene faktisk kan øke noe, sier Aasland.

– Det er viktig at vi håndterer. Folk skal være trygge på at de skal få slippe å betale for økningen gjennom støtteordningen som er etablert. Det er viktig at folk føler trygghet nå, understreker han.

Dersom strømprodusentene blir pålagt å holde fyllingsgraden i vannmagasinene over et visst nivå, kan det føre til at strømprisene kan stige i tida framover. Det opplyste olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på en møte med de parlamentariske lederne på Stortinget mandag morgen.

– Slik som situasjonen er nå, vil klare beskjeder om å holde igjen på vannet gjøre at strømprisene faktisk kan øke noe, sier Aasland.

– Det er viktig at vi håndterer. Folk skal være trygge på at de skal få slippe å betale for økningen gjennom støtteordningen som er etablert. Det er viktig at folk føler trygghet nå, understreker han.

Håver inn

I møtet redegjorde han for de grepene regjeringen til nå har tatt: Å øke strømstøtten til husholdningene til 90 prosent av alle kostnader over 70 øre fra 1. september, at det nå jobbes med en støtteordning for næringslivet, og at det blir innført eksportbegrensninger dersom nivået i vannmagasinene kommer under normalen for årstiden.

Utvidelsen av strømstøtten vil koste staten milliarder av kroner.

– Kostnaden er foreløpig kalkulert på 23 milliarder kroner inneværende år, sier han. Men samtidig håver staten inn mange titalls milliarder kroner på høye strømpriser.

Utvidelsen av strømstøtten vil koste staten milliarder av kroner.

– Kostnaden er foreløpig kalkulert på 23 milliarder kroner inneværende år, sier han.

Men samtidig håver staten inn mange titalls milliarder kroner på høye strømpriser.

Høyre: Trenger ikke hastemøte

Høyres Nikolai Astrup er fornøyd med at regjeringen har lyttet til Høyres krav om at strømstøtten skal økes allerede fra 1. september og ikke 1. oktober som opprinnelig planlagt. Det demper behovet for et ekstraordinært stortingsmøte før åpningen 1. oktober.

– Vi har ikke noe behov for å ha noe stortingsmøte før regjeringen har gjort jobben. Regjeringen må først gjøre en jobb med en bedriftsordning slik at Stortinget har noe å ta stilling til, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup til NTB.

Stortingets presidentskap skal mandag formiddag avgjøre om Stortinget skal hasteinnkalles for å behandle strømtiltak, slik flere partier har krevd. Stortinget har egentlig sommerferie til oktober.

Men saken kan bli aktuell igjen, sier Astrup.

– Det det er grunnlag for, er å ha et nytt stortingsmøte før oktober der vi tar stilling til en bedriftsstøtteordning. Men da må regjeringen først gjøre en jobb med å utrede innholdet til en slik ordning, sier Astrup.

I møtet med Aasland stilte Høyre krav om at regjeringen snarest kommer med en tidslinje for arbeidet i saken.

Frp: – Handlingslammet

Frp-leder Sylvi Listhaug er derimot ikke fornøyd etter Aaslands orientering. Hun mener regjeringen har vært handlingslammet i møte med strømkrisen.

– Vi har en regjering som ikke gjør nok for å hjelpe folk og bedrifter, sier Listhaug, som mener deres forslag om makspris på strøm ville vært det beste.

Hun sier at det nå er vanlige folk som rammes, samt at bedrifter som taper konkurransekraft.

– Energinasjonen Norge bør ha som utgangspunkt at vi har rimelig strøm, og det vil en makspris på 50 øre sørge for, sier hun.

Rødt: Nødvendig med hastemøte

Frp har sammen med Rødt markert seg som de sterkeste kritikerne av regjeringen i strømsaken. Begge partiene ønsker fortsatt hastemøte på Stortinget om situasjonen.

– Regjeringen er mer preget av handlingslammelse enn handlekraft, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om strømkrisen, og legger til:

– Det er ingen tiltak for å få kontroll på strømprisene. Det er heller ingen tiltak som vil stanse eksporten av kraften ut av landet vårt, sier Moxnes til NTB.