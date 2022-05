Regjeringen fjerner moms­fritak for el­biler

Regjeringen vil fjerne momsfritaket for elbiler fra neste år i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Elbilforeningen kaller forslaget håpløst.

Generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu er kritisk til den varslede endringen i momsfritaket for elbiler i revidert statsbudsjett.

Som erstatning for dagens fritak for dagens merverdiavgift vil regjeringen innføre en tilskuddsordning som skal speile et fritak for kjøpsbeløp opp til 500.000 kroner, heter det i budsjettet.

– Ikke fellesskapets jobb å finansiere de dyreste og flotteste elbilene

– Vi varsler dette nå, for å gi forutsigbarhet for bilkjøpere og bilbransjen. Vi skal fortsatt støtte opp om de som vil kjøpe en vanlig elbil, men det er ikke felleskapets jobb å finansiere kjøp av de dyreste og flotteste elbilene for de som har råd til det. I dag får man kjøpt elbiler med lang rekkevidde i alle prisklasser. Vi mener derfor at det er riktig at de som velger å kjøpe de dyreste bilene også betaler noe merverdiavgift til fellesskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Omleggingen vil tre i kraft fra 1. januar 2023, dersom den blir vedtatt.

Normale elbiler vil endre pris, mens dyre elbiler kan få en prisøkning som følge av en normalisering av avgiftsleggingen.

– Regjeringens forslag til moms på elbil er håpløst, uforutsigbart og ubrukelig. Dette spenner bein under Norges mest vellykkede klimatiltak, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu til NTB.

Naf: – Løftebrudd

I Naf kaller kommunikasjonssjef Camilla Ryste forslaget et løftebrudd fra regjeringen. Hun viser til at regjeringspartiene tidligere har sagt at det er biler over 600.000 kroner som vil ilegges moms.

– Vi mener dette er å snu ryggen til folk på et tidspunkt der elbil er i ferd med å bli familiebil for vanlige folk, ikke bare entusiastene. Resultatet blir et valg mellom økt kostnad på ny, klimavennlig bil, eller å sitte med en bensin- eller dieselbil med de høye utgiftene dette medfører, sier Ryste.

I Elbilforeningen peker Christina Bu på at forslaget med å innføre full moms, men i kombinasjon med en subsidieordning, virker tungvint og utrygg.

– Momsfritak har vært forståelig og forutsigbart, og bidratt til at nybilkjøperne har valgt elbil framfor en forurensende bil. Elbilforeningen har vært klar på at man fra 2023 gradvis og forsiktig kan starte innfasing av moms. Regjeringen skroter i stedet oppskriften på den norske elbilsuksessen for å innføre en komplisert subsidieordning, sier Bu videre.

– Ikke fungert i Tyskland og Sverige

Miljøstiftelsen Zero reagerer også kraftig på regjeringens forslag.

– Avgiftspolitikken for elbiler har fungert utrolig bra, og ført til reelle utslippskutt. Den norske elbilpolitikken har vært en suksess som andre land har sett til. Når vi nå har målet om et utslippsfritt personbilsalg i sikte, la oss ikke snuble på målstreken, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

– Det er greit å begynne å innføre avgifter på elbiler, og det er naturlig å begynne med moms, men å erstatte momsfritak med en støtteordning er helt feil vei å gå. Både toppmoms og flat lav moms er bedre alternativer. Tyskland og Sverige har alt prøvd subsidier, og de har på ingen måte hatt den samme elbilsuksessen som Norge, legger hun til.