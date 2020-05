Faktisk.no: Derfor kan du ikke stole på «Plandemic-videoen»

En video om «den skjulte agendaen bak covid-19» har blitt delt millioner av ganger de siste dagene. Hovedkilden er en diskreditert forsker, og videoen har blitt fjernet både av Youtube og Facebook.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Faktisk.no

Videoen kalt «Plandemic: The Hidden Agenda Behind COVID-19» fått millioner av delinger på sosiale medier. Videoen er den første teaseren til en fullengde dokumentar, som ifølge filmens hjemmeside skal komme til sommeren.

Budskapet i dokumentaren er en konspirasjonsteori om at det finnes en verdensomspennende elite med en slu plan om å «lage et problem, spre frykt, for så å tilby en allerede planlagt løsning». Den planlagte løsningen er en vaksine, som den angivelige eliten skal tjene penger på.