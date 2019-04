Undersøkelse: Eldre ungdom mest klar for oljestopp

Totalt svarer 14 prosent av barn og unge at de mener Norge bør slutte å produsere olje og gass nå. Andelen var relativt lik for de ulike aldersgruppene, men høyest for 16 til 19-åringene med 16 prosent, skriver Klassekampen om undersøkelsen, som er utført av Ipsos for Natur og Ungdom. 779 jenter og gutter i alderen 8 til 19 år er intervjuet om sine holdninger til oljeindustrien

Neste kategori er den som får bredest støtte, med 29 prosent som svarer at de mener Norge bør slutte å lete etter ny olje og gass og gradvis trappe ned oljeindustrien. 22 prosent syns vi bør fortsette å lete etter og produsere olje og gass.

Støtten til gradvis avvikling er størst blant eldre tenåringer, hele 44 prosent av 16- til 19-åringene velger dette alternative. 26 prosent av 12- til 15-åringene og 16 prosent av 8- til 11-åringene gjør det samme.

Andelen som støtter fortsatt olje- og gassindustri øker på langt nær like mye med alderen.

Ikke så overraskende viser tallene at jo eldre den oppvoksende generasjonen blir, desto mer bevisste er de. Andelen som svarer «vet ikke» blir krymper med alderen, fra hele 54 prosent usikre 8- til 11-åringer til bare 13 prosent i alderen 16 til 19 år som ikke vet hva de skal mene.