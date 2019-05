Tall fra Bane Nor viser at 88,3 prosent av Vy-togene i 2019 har vært punktlige. Opplevd punktlighet fra kundene er nå på 65 poeng, opp 4 poeng fra sist måling i høst. Totalt 6.300 tilfeldige kunder har blitt spurt.

– Vi er veldig glade for at så mange kunder gir oss gode tilbakemeldinger imens det har vært mye støy rundt at vi skifter navn. Den daglige leveransen vår er det aller viktigste for de reisende, sier konserndirektør for tog i Vy, Arne Fosen.

Kundene er derimot mindre fornøyde med hvordan buss for tog blir håndtert.

– Dette er viktige tilbakemeldinger som vi tar til oss. Vi har allerede satt i gang mange tiltak, og jobber tett med Bane Nor for at avvik skal bli håndtert enda bedre fremover, sier Fosen.

Sammenlagt kundetilfredshet for Vys togkunder er nå på 74 poeng, opp 2 poeng siden høstens måling.