Stor nedgang i arbeidsledigheten

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, falt også med 1.400 personer, opplyser Nav fredag.

– Ledigheten har nå falt i mer enn to år, og nedgangen fortsatte i april. Det er i Trøndelag og blant ingeniører og IKT-medarbeidere at ledigheten har falt mest den siste måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Lavere ledighet sammenlignet med i fjor

Andelen helt ledige har gått ned med 0,3 prosentpoeng i løpet av de siste tolv månedene, ifølge de justerte tallene. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har også gått ned med 0,3 prosentpoeng i samme periode.

Ved utgangen av april var det registrert 63.300 helt arbeidsledige hos Nav. Dette tilsvarer en nedgang på 7.200 sammenlignet med april i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er ti år siden vi hadde like lav ledighet. Bedriftene trenger nå folk. Regjeringen ønsker å bruke de gode tidene til å inkludere flere i arbeidslivet. Vi vet det er mange som har mye å bidra med, derfor har vi blant annet satt i gang en inkluderingsdugnad, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Tallet på ledige er brudd- og sesongjustert etter at Nav i november 2018 lanserte en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken.

79.600 ledige

Til sammen var 79.600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos Nav – kjent som bruttoledigheten – i april. Dette er 10.500 færre enn i april i fjor, ifølge bruddjusterte tall, og tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Østfold, Vestfold og Finnmark var fylkene med høyest arbeidsledighet i april, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,5 prosent.

Forventer oppjustering av renten

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener ledighetstallene faller fortere enn forventet.

– Arbeidsledigheten går nedover i Norge i et raskere tempo enn forventet. Det borger for at Norges Bank setter opp renten i juni, skriver Bruce.

Navs tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. SSBs AKU-tall er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige hos dem en gang i måneden. Hovedårsaken til at SSBs tall som regel ligger klart høyere, er at SSBs undersøkelse også omfatter personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.