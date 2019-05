Frp vil hylle dieselbilen på landsmøtet

– Null NOx, null problem!

Det er mantraet når Fremskrittspartiets transportpolitiske talsmann Morten Stordalen og resten av partiets bilpolitiske utvalg fredag kjører fra Stortinget til partiets landsmøte på Gardermoen i Mercedes' siste dieselmotormodell C220d. Den skal ifølge målinger gi null utslipp av den skadelige gassblandingen NOx (nitrogenoksider) ved normaltemperatur.

Bilutvalget har sett seg grundig lei av det de mener er de andre partienes svartmaling av bilkjøring og særlig av diesel- og bensinbiler.

– Vi blir nok det eneste landsmøte som vil hylle bilisme og bensin- og dieselbiler. Nå går teknologiutviklingen så raskt at utslippene fra disse biltypene snart ikke lenger vil være et problem, sier Stordalen til NTB.

Garantist mot forbud

Det er NAFs tyske søsterorganisasjon ADAC som har gjennomført målingene av Mercedes C220d og funnet at den avgir null milligram NOx per kilometer under normaltemperatur.

– På svært kalde dager vil utslippene bli høyere, men uansett så har både dieselbiler og bensinbiler de siste årene fått veldig mye lavere utslipp av både NOx og CO2-gasser. Moderne diesel- og bensinbiler kan man kjøre med like god samvittighet som elbiler, mener Stordalen.

De fire partiene på borgerlig side ble i Nasjonal transportplan i 2017 enige om en målsetting om at nybilsalget skulle være basert på nullutslipp fra 2025. Stordalen mener teknologiutviklingen gjør at man trenger en ny debatt om dette målet.

– Norske politikere bør holde seg langt unna å sitte og forby enkelte biltyper. De nye diesel- og bensinbilene er også en del av løsningen. Frp skal være garantisten for at diesel- og bensinbiler aldri blir forbudt, sier Stordalen.

– Bilen er ikke problemet

Stordalen tar også et oppgjør med det han mener har blitt en vridning hos mange partier fra et fokus på å få ned utslipp til et ønske om færre biler på veiene – uansett utslipp eller ei.

– Bilen i seg selv skal ikke være et problem. Mer enn 80 prosent av folks hverdagsreiser foretas med bil. Derfor en bilen en del av løsningen og viktig i folks hverdag. Når det nå nærmer seg null utslipp, så bør det også være null problem med bilkjøring, mener han.

Frp vil markere seg som et bilelskende parti på flere måter under årets landsmøte. Blant annet ved å reservere de mest attraktive parkeringsplassene nærmest inngangen for veteranbiler og andre spesielle biler.

Kampen mot bompenger blir også et viktig tema under møtet, har partileder Siv Jensen varslet.

– Alle må over på elbil

Venstres transportpolitiske talsmann Jon Gunnes sier at synes det er flott at Frp vil feire bilen.

– Jeg regner med at de også feirer at så mange nordmenn i alle lag av samfunnet kjøper elbil, som følge av politikken Frp og regjeringen fører, sier Gunnes.

Gunnes er ikke enig i at diesel- og bensinbiler er et like klima- og miljøvennlig alternativ som elbilen.

– Selv om utslippene har gått ned, så er de ikke helt borte. Og siden bilbruken på verdensbasis vokser, så må vi få utslippene helt bort, ellers blir jo summen av utslipp like stor. Vi må ned på null, og alle må over på elbiler, ellers får vi ikke ned CO2-utslippene, sier Gunnes.

Han er heller ikke enig i at biltrafikken ikke trenger å reduseres når utslippene blir borte, og sier det vil kreve svært mye areal for å bygge ut veiene tilstrekkelig for å hindre køståing.

– Det vil ta matjord, skog og bygater og vil være svært uheldig. Løsningen er å kjøre kollektivt, ifølge Gunnes.