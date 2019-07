Kvinne døde etter å ha falt over bord fra cruiseskip i Skagerrak

Kvinnen mistet livet da hun falt over bord fra cruiseskipet MSC Meraviglia, bekrefter dansk politi overfor NRK.

Kvinnen fikk livreddende førstehjelp i helikopteret på vei til sykehus i Aalborg i Danmark. Det ble først opplyst at hun var i 70-årene, men dette er senere korrigert av Hovedredningssentralen.

Et dansk redningshelikopter bisto i den store redningsaksjonen etter meldingen om at en passasjer hadde falt over bord fra cruiseskipet. Det var dette helikopteret som oppdaget kvinnen i sjøen.

– Det ble gitt livreddende førstehjelp i helikopteret på vei til Aalborg, opplyser Frank Thoresen i det danske forsvarets operasjonssentral til NRK.

Ettersom skipet befant seg i norsk farvann, var det Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) som hadde ansvaret for koordineringen av redningsaksjonen, opplyser redningsleder Børge Galta ved HRS til NTB.

Flere fartøy som befant seg i området, bidro i redningsaksjonen. Det var flere fiskefartøy, i tillegg til at en redningsskøyte fra Norge ble varslet og var på vei til stedet, men snudde da kvinnen ble funnet.

Cruiseskipet MSC Meraviglia eies av MSC Cruises, bekrefter HRS til NTB. Cruiseskipet kan ta med opptil 6.000 passasjerer.

Til Bergens Tidende opplyser redningslederen at skipet var på vei fra Flåm til Kiel i Tyskland, og at vitner på skipet skal ha sett en kvinne falle over bord.

Hovedredningssentralen på Sola fikk melding om hendelsen klokken 12.45.