Forsker bekymret over økt bruk av smertestillende blant unge

Forsker Siv Skarstein ved Oslo Met forteller til ABC nyhete r at ungdom har oppgitt at de bruker smertestillende til å behandle generelt ubehag, søvnproblemer, stress, følelsen av å være utenfor og andre sosiale utfordringer.

– Selv om det kan være psykisk smertefullt å være stengt utenfor, brukes medisinene altså til mange andre ting enn det de er godkjent for, sier Skarstein.

Også Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe er bekymret.

– Det er jo nærmest slik at man blir lært opp til at det alltid er en pille å ta ved ubehag. Det viser at det er stor kunnskapsmangel blant unge om bruken og hva de virker mot. Når frisk ungdom tar smertestillende som forebyggende, da har det gått langt, sier hun.

Toppe har derfor sendt et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) hvor hun spør om han vil ta initiativ til et forebyggende undervisningsopplegg i grunnskolen.

Sanner svarer at skolene selv har frihet til å velge de læremidlene, arbeidsmåtene og den organiseringen som er best egnet. Men tilføyer at folkehelse og livsmestring er et fag som prioriteres, i tillegg til at det i forslaget til ny læreplan er et kompetansemål som omhandler hvordan legemidler påvirker kroppen.