Ingen mistenkte etter moskébrann i Egersund

Bygningen som brant var tidligere kjent som Evangeliehuset i Egersund, men bygningen har ifølge Dalane Tidende stått tom i flere år og var under oppussing for å brukes som moské.

Huset, som fikk omfattende skader i brannen, skulle brukes som muslimsk forsamlingshus for Egersund muslimske samfunn (EMS).

– Saken er under etterforskning. Det er per nå ikke noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Det er ingen mistenkte i saken. Vi har opplysninger om at bygget var under oppussing, sier Endre Thue, politifaglig etterforskningsleder i Sørvest politidistrikt til Dalane Tidende mandag.

Politiets innsatsleder ved brannen ga en lignende uttalelse mens slukningsarbeidet fortsatt pågikk. Det reagerte advokat Svein Erling Jensen, som har bistått Egersund muslimske samfunn (EMS), på.

– Jeg reagerer på at politiet går ut og sier at det ikke er noe mistenkelig på dette tidspunktet. Jeg synes ikke det lokale politiet skal fortsette å etterforske denne saken. De har nærmest konkludert før saken er startet. Jeg vil derfor sende et brev for å be om at politi fra utenfor Egersund etterforsker saken.

– Politiet etterforsker videre og håper å kunne gå inn i den brannskadde bygningen mandag eller tirsdag, sier seksjonsleder Alf Skibstad ved Eigersund politistasjon til NRK.

Dalane Tidende skrev i forrige uke at naboer til den nyetablerte moskeen i Egersund sentrum ba kommunen sette en stopper for virksomheten. De mente at det må søkes om bruksendring dersom bygget igjen skal tas i bruk som menighetslokale. Men verken rådmannen eller planteknisk utvalg i kommunen mente det var nødvendig å stille krav om det.