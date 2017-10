Kraftig fall i radiolytting det siste året

I uke 39, den første hele uka etter at NRK slo av sine FM-sendere i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, har NRK totalt en oppslutning på 40,3 prosent for hele Norge, skriver Medier24.

På samme tid i 2016 var oppslutningen på 49,0 prosent. Det er en tilbakegang på 8,7 prosentpoeng, noe som tilsvarer et fall i oppslutning på hele 18 prosent, altså omtrent hver femte lytter.

Ifølge tallene fra Kantar TNS har NRK P3 blitt nesten halvert med en oppslutning som har gått ned fra 11,6 prosent i uke 39 i fjor til bare 6,3 prosent samme uke i år. NRK P1 har mistet flest lyttere med en nedgang fra 33,2 prosent i fjor til 26,6 prosent i samme periode i år, mens P2 går ned fra 61, prosent til 5,3 prosent.

Tallene bekymrer likevel ikke radiosjef Jon Branæs i NRK.

– Vi har selvsagt vært forberedt på at lyttingen går ned, spesielt nå, men også generelt i hele 2017. Noe annet er ikke å forvente i et stort teknologiskifte når folk skal ha nye radioer, sier han. Han peker også på at NRK i denne perioden slo av FM-senderne i et område hvor rundt en tredel av befolkningen bor, og tror at lyttingen vil gå opp igjen.

De kommersielle radiostasjonene taper også lyttere, nedgangen er mellom 20 og 25 prosent. Hovedkanalen til P4 har gått fra 20,9 prosent oppslutning i uke 39, i fjor til 16,2 prosent samme uke i år. I den samme perioden har Radio Norge gått fra 12,3 til 8,9 prosent.

Total sett har radiolyttingen gått ned fra 68,2 prosent til 61,7 prosent.