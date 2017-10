Veslemannen beveger seg med lavere hastighet

Sjefgeolog Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sa på en pressekonferanse fredag klokka 21 at hastigheten i fjellpartiet har begynt å avta litt, men at de fortsatt tilfører vann.

– Det er vinter der nå, med mye snø og minusgrader. Det ser ikke ut til at vi får den store effekten av vanntilførsel, og vi klarer ikke å opprettholde hastigheten vi hadde tidligere, sier Blikra.

Tidligere fredag opplyste NVE at hastigheten var om lag 15 centimeter per døgn i øvre del og 2–4 millimeter per døgn i nedre del. Til tross for avtagende hastighet, opprettholder NVE rødt farenivå for fjellpartiet.

– Vi må vurdere situasjonen etter hvert og se hvor lenge vi klarer å holde vannforsyningen ved like. Men det ser ikke så bra ut for å få utløst en del av de massene som vi hadde håpet på, sier Blikra.

Meldt om steinsprang

Like før klokka 18 ble det meldt om steinsprang fra fjellpartiet Veslemannen. TV 2 s reporter på stedet meldte da at det hadde rast flere store steiner fra fjellsiden. NTBs fotograf på stedet sier at raset gikk rundt klokka 17.45, og han anslår at det varte i rundt et halvt minutt.

Til TV 2 sa Blikra da at steinspranget er et signal om ustabile steinmasser, men at det er ganske normalt når fjellpartier beveger seg med de hastighetene som den øvre delen av Veslemannen nå gjør.

Det er fortsatt uvisst når fjellpartiet vil rase ned, og NVE har tilført vann i håp om å kunne utløse skred i deler av området.

Pøser på vann

Bare mellom klokka 0.40 og 6 natt til fredag ble Veslemannen tilført 75.000 liter vann, noe som ga umiddelbar og stor effekt, opplyste NVE på en pressekonferanse fredag morgen. Vanntilførselen fortsatte gjennom dagen.

– Det er et høyt tall. Vi har aldri opplevd så stor bevegelse før, sa Blikra om bevegelsen på 15 centimeter.

Rauma kommune evakuerte torsdag de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen. Blikra uttrykte skuffelse over at forsøkene med å få vekk de store mengdene med løsmasser som ligger i fjellet, ikke har lyktes slik som forventet. Han beklager at situasjonen fremdeles er uavklart for beboerne som er berørt.

Ustabile masser

– Vi ønsker at situasjonen for beboerne skal bli litt bedre, og at tilførselen av vann skulle fjerne mer av løsmassene enn hva som er skjedd. Det er fremdeles mye ustabile løsmasser der oppe, sa Blikra.

NVE frykter imidlertid ikke at stabiliteten til resten av fjellet Mannen blir påvirket av vanntilførselen.