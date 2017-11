SV vil gjøre Nobelkomiteen fri for politiske veteraner

– SV ønsker å prioritere faglig tyngde framfor en lang politisk karriere, når partiet nå nominerer vår kandidat som vara til Nobelkomiteen, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Mens Stortinget torsdag nok en gang skal diskutere det omdiskuterte kandidaturet til Frp-nestor Carl I. Hagen, velger SV å se utenfor politikkens rekker når partiet rekrutterer sin kandidat.

– Tendensen til å bruke nominasjonen som en takk for lang og tro tjeneste i politikken gir mindre faglig tyngde og gjør komiteen mer politisert. Det tror vi ikke tjener tilliten til komiteen og de viktige tildelingene den skal gjøre, sier Lysbakken.

Han viser til to utnevnelser den senere tiden som peker i samme retning: Arbeiderpartiet sørget høsten 2011 for at advokat Berit Reiss-Andersen ble valgt inn i Nobelkomiteen, mens Høyre for to år siden utpekte filosof og fredsforsker Henrik Syse til det prestisjetunge vervet.

Lang PRIO-fartstid

Torsdag morgen diskuterer Stortingets presidentskap et forslag om å utsette valget av nye komitémedlemmer til januar, i påvente av nye regler. Senere på dagen samles det såkalte valgutvalget, hvor de parlamentariske lederne og stortingspresidenten sitter, for å drøfte nominasjonsprosessen.

Men det er liten grunn til å tro at SVs kandidat vil avstedkomme kontroverser på Stortinget.

Inger Skjelsbæk har vært tilknyttet Institutt for fredsforskning (PRIO) siden 1995, i årene 2009 til 2015 som assisterende direktør.

Hun har i en årrekke forsket på bruk av seksuelle overgrep i krig, samt kvinner, fred og sikkerhet som tematisk felt. Også internasjonale straffeprosesser, Norge som fredsnasjon, voldelig ekstremisme og kvinners deltakelse i fredsprosesser og militære organisasjoner, har opptatt henne.

Inger Skjelsbæk er i dag ansatt ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har også hatt flere styreverv og internasjonale stillinger som gjesteforsker.

Raja vil ha utsettelse

Onsdag ble det som ventet klart at Frp fastholder at den tidligere partilederen Carl I. Hagen er partiets kandidat til Nobelkomiteen.

Men Venstres Abid Raja vil under møtet i Stortingets presidentskap foreslå at valget av nye komitémedlemmer utsettes til januar. Hensikten er innen den tid å få på plass regler som hindrer at Hagen kan bli medlem av komiteen.

Frps Morten Wold, som også er visepresident på Stortinget, sier han vil gå imot Rajas forslag.

Fristen for å nominere kandidater til neste års nobelpris går ut 31. januar.

Lanserte løsning

Klokken 12 skal samme sak diskuteres i valgutvalget. Der vil Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi gjenta at Hagen er og forblir partiets kandidat, trass i oppfordringene fra andre partier om å finne et annet navn.

Hagen lanserte selv enda en mulig løsning på flokene i et intervju med Dagbladet tirsdag. Der foreslo han å søke permisjon fra Stortinget hver gang han innkalles, dersom han blir medlem i Nobelkomiteen.

Frp-nestorens kandidatur til Nobelkomiteen er ikke minst omstridt fordi han er vararepresentant til Stortinget. Kritikerne mener dette truer komiteens uavhengighet.