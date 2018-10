Savnet turgåer fortsatt ikke funnet i Kvinesdal

Politiet opplyste mandag ettermiddag at leteaksjonen etter turgåeren fortsetter for fullt med mannskaper på bakken. I tillegg vil et Sea King redningshelikopter bli satt inn dersom værforholdene tillater det.

Mellom 60 og 70 personer deltar i søket rundt det gamle gruvesamfunnet Knaben nord i Kvinesdal.

– Mannen ble meldt savnet av familien søndag klokka 19.30 etter at han ikke hadde kommet hjem til avtalt tid. Vi har søkt etter ham i hele natt, sa operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til NTB tidlig mandag morgen.

Røde Kors og Norske Redningshunder bistår i søket etter turgåeren, som skal være i god form og kjent i området.