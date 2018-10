Oppland KrF styrker Hareide foran landsmøtet – klart flertall for å samarbeide med Ap og Sp

KrF-leder Knut Arild Hareide fikk ytterligere 5 delegater bak sitt standpunkt foran landsmøtet 2. november. Resultatet på KrFs ekstraordinære fylkesårsmøte i Oppland var som ventet. Selv om det ble valgt fem kandidater som støttet Hareides linje for å samarbeide med Ap og Sp og en som støtter å gå inn i Solberg-regjeringen.

32 stemte ja og tre stemte nei til å søke regjeringsmakt.

Støtten til Hareides linje var 28 stemmer mot 7 for å søke samarbeid med Solberg-regjeringen.

Oppland KrF sender seks delegater til landsstyremøtet. Det vil si, fem delegater ble valgt tirsdag kveld, og den siste plassen går automatisk til leder i fylkespartiet Toril Kristiansen. Hun hadde på forhånd gjort det klart at Oppland KrF vil følge ledelsens anmodning om å sende en delegasjon som gjenspeiler holdningene.

Selv støttet hun Hareides linje.

Fakta: Derfor er KrFs valg viktig 2. november vet vi om KrF går til høyre eller venstre. Får partilederen gjennom sitt syn, blir det en venstresving som stopper hos Ap. Skjer det, mister Erna Solbergs regjering styringsflertallet på Stortinget. Hun vil da trolig søke avskjed eller blir felt. Deretter vil KrF gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dersom Hareide taper kampen om retningsvalg, og landsmøte går mot Høyre og Frp, vil KrF gå inn i dagens regjering. Flere kommentatorer tror det da vil bli vanskelig for Hareide å fortsette som partileder.

Det var stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold som innledet for dem som vil samarbeide med Ap og Sp.

Alternativet er opposisjon

Kåre Simenstad, andre nestleder i Fylkesstyret, innledet fra talerstolen med å stille spørsmålet:

– Skal vi være støtteparti eller ha regjeringsansvar, spurte han retorisk.

– Vi vet ikke noe om fremtiden, men hvis vi bytter side nå, så vet vi enda mindre om hva vi får. Jeg går for at vi fortsatt skal være i opposisjon, sekundært mener jeg at vi skal støtte sittende regjering, avsluttet han, ifølge NRK.

Han fikk sterk motstand fra sentralstyremedlem fra Oppland Hilde Ekeberg.

– Jeg tviler på at vi er et landsdekkende parti dersom vi søker samarbeid med Frp. Folk sier til meg at vi er alt for tett på dem, sa Ekeberg.

Må stå sammen etter landsmøtet

Nesten alle de mange talerne som hadde ordet understreket at selv om man i KrF er uenige om hvem en skal «go’ blonke tel,» er det viktig at man bevarer samholdet og kan jobbe sammen etter landsmøtet 2. november.

Mandag ble det avholdt fylkesårsmøter i Buskerud, Hedmark og Finnmark. Alle tre støttet Hareide-linjen med overveldende flertall.

I Finnmark er alle fire tilhengere av Ap/Sp samarbeid. I Hedmark og Buskerud får Hareide støtte fra fire av seks delegater.

Ikke typisk KrF-land

Oppland er ikke noe typisk KrF-fylke. Siden 1973 har KrF bare vært representert på Stortinget i to perioder. Olav Djupvik fra 1977–81, og Rigmor Kofoed-Larsen fra 1997 til 2001. Den gang fikk KrF sitt beste valgresultat noen gang med 13,7 prosent og ble for første gang representert i alle landets fylker.

Lukker ikke

Hittil har fylkespartiene stort sett bestemt seg for å ha åpne møter når de velger delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Tirsdag kom meldingen om at også fylkesstyret i Telemark KrF vil ha åpne dører når fylkeslaget onsdag skal ta stilling til hva de mener om partiets veivalg.

Fylkesstyret hadde først vurdert å lukke dørene under valget av seks delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november, men snudde.